Balón de Oro 2026: ¿cuándo y dónde ver la gala en México?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, con tres nominaciones relacionadas con México. Scarlett Camberos competirá por el premio a mejor jugadora de la temporada, Julián Quiñones está nominado en la categoría masculina y el Club América buscará el reconocimiento a mejor equipo femenino.

La gala, organizada por la revista France Football, comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo desde el país a través de plataformas de streaming.

¿Quiénes son los mexicanos nominados al Balón de Oro 2026?

Scarlett Camberos, futbolista del Club América, representa a México en la categoría de mejor jugadora de la temporada. Su nominación coloca a la atacante entre las candidatas al principal reconocimiento individual de la rama femenil.

En la categoría masculina, Julián Quiñones también figura entre los nominados al premio a mejor jugador de la temporada. El futbolista mexicano milita en el Al-Qadisiya de Arabia Saudita y buscará quedarse con uno de los galardones más destacados de la ceremonia.

La tercera nominación corresponde al América Femenil, que competirá por el premio a mejor club femenino de la temporada. El equipo azulcrema llega a esta consideración después de conquistar tres títulos en la última temporada: la Liga MX Femenil, el Campeón de Campeonas y la Copa de Campeonas de la Concacaf.

América está nominado al mejor club femenil de la temporada. Adrian Macias/Mexsport

¿Cuáles son las categorías del Balón de Oro?

La edición 2026 contempla 10 categorías que abarcan los principales reconocimientos individuales y colectivos del futbol masculino y femenino. Los premios a mejor jugador y mejor jugadora de la temporada destacan entre los galardones más esperados, aunque la ceremonia también distinguirá a jóvenes talentos, porteros, entrenadores y clubes.

Las categorías de esta edición son:

Balón de Oro masculino.

Balón de Oro femenino.

Joven Talento Masculino de la Temporada.

Joven Talento Femenino de la Temporada.

Portero de la Temporada.

Portera de la Temporada.

Entrenador de la Temporada de un Equipo Masculino.

Entrenador o Entrenadora de la Temporada de un Equipo Femenino.

Club Masculino de la Temporada.

Club Femenino de la Temporada.

Scarlett Camberos y Julián Quiñones destacan como los finalistas mexicanos para recibir el Balón de Oro. Especial

¿Cuándo y dónde ver la gala del Balón de Oro en México?

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 26 de octubre en el London Palladium, ubicado en Londres, Inglaterra. El evento comenzará a las 14:00 horas, horario del centro de México.

Los aficionados mexicanos podrán seguir la entrega de los premios en vivo mediante DAZN, plataforma que transmitirá la gala. Durante el evento se conocerá a los ganadores de las 10 categorías, incluidos los reconocimientos individuales y colectivos en los que participan los representantes mexicanos.