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Balón de Oro 2026: ¿cuándo y dónde ver la gala en México?

La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres y podrá verse en México desde las 14:00 horas. Scarlett Camberos, Julián Quiñones y el América Femenil figuran entre los nominados.

Por: Eduardo Estrada

Julián Quiñones y Scarlett Camberos nominados a los premios Balón de Oro-
Julián Quiñones y Scarlett Camberos nominados a los premios Balón de Oro-MEXSPORT

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, con tres nominaciones relacionadas con México. Scarlett Camberos competirá por el premio a mejor jugadora de la temporada, Julián Quiñones está nominado en la categoría masculina y el Club América buscará el reconocimiento a mejor equipo femenino.

La gala, organizada por la revista France Football, comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo desde el país a través de plataformas de streaming.

¿Quiénes son los mexicanos nominados al Balón de Oro 2026?

Scarlett Camberos, futbolista del Club América, representa a México en la categoría de mejor jugadora de la temporada. Su nominación coloca a la atacante entre las candidatas al principal reconocimiento individual de la rama femenil.

En la categoría masculina, Julián Quiñones también figura entre los nominados al premio a mejor jugador de la temporada. El futbolista mexicano milita en el Al-Qadisiya de Arabia Saudita y buscará quedarse con uno de los galardones más destacados de la ceremonia.

La tercera nominación corresponde al América Femenil, que competirá por el premio a mejor club femenino de la temporada. El equipo azulcrema llega a esta consideración después de conquistar tres títulos en la última temporada: la Liga MX Femenil, el Campeón de Campeonas y la Copa de Campeonas de la Concacaf.

América es el actual campeón de la Liga Femenil
América está nominado al mejor club femenil de la temporada.Adrian Macias/Mexsport

¿Cuáles son las categorías del Balón de Oro?

La edición 2026 contempla 10 categorías que abarcan los principales reconocimientos individuales y colectivos del futbol masculino y femenino. Los premios a mejor jugador y mejor jugadora de la temporada destacan entre los galardones más esperados, aunque la ceremonia también distinguirá a jóvenes talentos, porteros, entrenadores y clubes.

Las categorías de esta edición son:

  • Balón de Oro masculino.
  • Balón de Oro femenino.
  • Joven Talento Masculino de la Temporada.
  • Joven Talento Femenino de la Temporada.
  • Portero de la Temporada.
  • Portera de la Temporada.
  • Entrenador de la Temporada de un Equipo Masculino.
  • Entrenador o Entrenadora de la Temporada de un Equipo Femenino.
  • Club Masculino de la Temporada.
  • Club Femenino de la Temporada.
Scarlett Camberos y Julián Quiñones destacan como los finalistas mexicanos para recibir el Balón de Oro.
Scarlett Camberos y Julián Quiñones destacan como los finalistas mexicanos para recibir el Balón de Oro.Especial

¿Cuándo y dónde ver la gala del Balón de Oro en México?

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 26 de octubre en el London Palladium, ubicado en Londres, Inglaterra. El evento comenzará a las 14:00 horas, horario del centro de México.

Los aficionados mexicanos podrán seguir la entrega de los premios en vivo mediante DAZN, plataforma que transmitirá la gala. Durante el evento se conocerá a los ganadores de las 10 categorías, incluidos los reconocimientos individuales y colectivos en los que participan los representantes mexicanos.

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