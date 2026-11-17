El delantero mexicano Julián Quiñones sigue dando de qué hablar a nivel internacional, pues, luego de una extraordinaria Copa Mundial con la Selección Mexicana, así como de un loable desempeño en el futbol árabe, logró posicionarse entre los 28 candidatos al Balón de Oro. Ahora, aparece entre los 10 delanteros más valiosos del mundo, fuera de las cinco grandes ligas europeas.

En un estudio del grupo de investigación especializado en futbol a nivel mundial, CIES Football Observatory, el mexicano Julián Quiñones logró colarse entre los jugadores más costosos a nivel mundial, dejando de lado las cinco principales ligas europeas, pues el mexicano ostenta un valor de 41 millones de euros, lo que lo coloca por encima de múltiples futbolistas que no militan en clubes de Alemania, España, Inglaterra, Italia y Francia.

Julián Quiñones es uno de los jugadores más destacados del futbol árabe. X: @Alqadsiah

El ex delantero del Club América ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, pues hace apenas una temporada valía cerca de 12 millones de euros. Sin embargo, su loable desempeño en el futbol árabe, donde brilló como el máximo romperredes con 33 goles en 31 partidos disputados, así como el hecho de haber sido la referencia de la Selección Mexicana en el último Mundial, con cuatro anotaciones, contribuyeron a que el costo de sus derechos federativos incrementara cerca de un 241 por ciento.

¿Quiénes complementan la clasificación?

La lista está encabezada por el jugador alemán Nicolo Tresoldi, quien milita en el Brujas de Bélgica, con un coste estimado de 67.8 millones de euros. Asimismo, la última temporada fue campeón de la Supercopa y la liga belga; además, generó 28 contribuciones de gol en 51 juegos disputados, por lo que sus estadísticas, así como sus 22 años de edad, lo llevan a liderar la clasificación de CIES.

Vangelis Pavlidis, delantero griego del Benfica, ocupa la segunda posición con una cotización de 61.2 millones de euros. El tercer escalón pertenece al colombiano Luis Javier Suárez, quien registra un valor de 57.6 millones como jugador del Sporting de Portugal.