Julián Quiñones adquirió uno de los Corvettes más caros del mercado

Julián Quiñones volvió a llamar la atención fuera de las canchas, ahora por la adquisición de un automóvil deportivo de alta gama. El delantero mexicano compartió imágenes de su nuevo Chevrolet Corvette Z06 2026, un modelo convertible en color blanco y detalles en rojo, cuyo precio es de 236 mil dólares, equivalentes a cuatro millones 300 mil pesos mexicanos.

El atacante del Al-Qadsiah de Arabia Saudita publicó fotografías en su cuenta oficial de Instagram en las que aparece a bordo de su nuevo vehículo. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral, no solo por la estética del deportivo, sino por ser uno de los modelos más exclusivos de la marca, ya que su valor lo coloca solo por detrás los Corvettes ZR1 y ZR1X, cuyos precios alcanzan los seis millones de pesos.

De la escasez en Colombia a contar con un superdeportivo

En su niñez, el futbolista creció en una de las zonas más marginadas de Colombia: Magüí Payán, en un entorno marcado por las carencias económicas, y encontró en el futbol una oportunidad para cambiar su realidad. Durante su infancia jugaba descalzo y, cuando recibió sus primeras oportunidades como profesional, su prioridad fue ayudar a su familia.

El camino hacia su consolidación como figura del futbol mexicano no fue inmediato, pues pasó por la extinta Liga de Ascenso con Venados de Yucatán, donde comenzó a construir una carrera que lo llevaría a escenarios cada vez más importantes, como ser bicampeón con América y Atlas, jugar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana y convertirse en uno de los futbolistas destacados de Arabia Saudita.

El Corvette Z06 que presumió en redes sociales representa el perfecto contraste con las dificultades de sus primeros años, cuando la pobreza y la falta de un par de zapatos para jugar futbol reflejaban las adversidades que enfrentaba. Su historia muestra hasta dónde ha llegado gracias a su ímpetu y desempeño.

Julián Quiñones fue líder goleador la temporada pasada en Árabia. Redes Sociales/Julián Quiñones

El aporte de Julián Quiñones en el futbol Árabe

Con el Al-Qadsiah FC, el atacante mexicano ha sido uno de los futbolistas con mejor desempeño. Desde su llegada, el impacto fue inmediato. En 78 partidos disputados, cuenta con 82 contribuciones de gol.

Además, el semestre pasado fue el goleador de la liga árabe con 33 anotaciones, superando a futbolistas del calibre de Cristiano Ronaldo, Ivan Toney y João Félix.

Por ello, sus estadísticas demuestran que ha justificado cada centavo de los 4.6 millones de dólares anuales que percibe de sueldo.