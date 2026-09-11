Julián Quiñones responde con gol a su nominación para el Balón de Oro

Julián Quiñones respondió a las críticas de Samuel Umtiti tras ser nominado a ganar el Balón de Oro, anotando de nueva cuenta con Al Qadisiyah y consiguiendo el tercer gol de la temporada en Arabia Saudita.

Durante los primeros minutos del partido entre Al Qadisiyah y Al-Ettifaq, Jullián Quiñones se mostró reactivo en el eje del ataque, teniendo las primeras aproximaciones del compromiso y concretando en la segunda oportunidad que tuvo dentro del área.

Después de un remate que pegó en la zaga rival, La Pantera mexicana volvió a aparecer dentro del área chica para aprovechar un centro al ‘corazón del área’ y enviar el balón al fondo de las redes, convirtiendo el 1-0 al minuto 12 del compromiso.

Con este tanto, Julián Quiñones llegó a 3 goles en este inicio de temporada en la Saudi Pro League, donde Al Qadisiyah momentáneamente tomaría el liderato a falta de que se dispute el resto de la Jornada 7, llegando a 18 puntos de 21 posibles y situándose por delante de Al Hilal y Al Nassr.

El campeonato de Arabia Saudita cuenta con 36 Jornadas en su torneo estilo europeo, donde el conjunto que sume mayor cantidad de puntos se consagrará como campeón de Liga, mientras que los últimos tres lugares descenderán a la división de plata en el país del Medio Oriente.

Uno de los grandes objetivos en la temporada para Al Qadisiyah será mantenerse entre las primeras posiciones del certamen en busca de un sitio en competencia continental:

1º al 3º / Champions League de Asia.

4º y 5º / Playoffs para la Champions League de Asia.

6º / Champions League 2 de Asia.

* Al Shabab, Al Diriyah y Al Ettifaq fueron las primeras víctimas de Julián Quiñones en este inicio de la Saudi Pro League 2026/27.

BFG