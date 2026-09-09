“¿Qué hizo en el Mundial?”: Francés crítica nominación de Julián Quiñones al Balón de Oro 2026

En un hecho histórico para el futbol mexicano, Julián Quiñones fue incluido en la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026. El delantero del Al-Qadsiah y de la Selección Mexicana se ganó su lugar tras una temporada espectacular en la liga saudí y un sólido desempeño en el Mundial 2026.

Sin embargo, no todo el mundo quedó contento con esta nominación. En Europa, y especialmente en España y Francia, la inclusión del mexicano generó fuertes críticas, al considerar que otros jugadores de ligas top se quedaron fuera.

Julián Quiñones está dentro de la lista de 30 candidatos al Balón de Oro varonil 2026 Mexsport

Umtiti destroza la nominación de Julián Quiñones al Balón de Oro

El exdefensor francés Samuel Umtiti, campeón del mundo en 2018 y actual analista, no se mordió la lengua al referirse a la lista de nominados y durante el programa After Foot de RMC, criticó bastante la nominación de Quiñones.

Incluyen a Quiñones, pero ¿Qué hizo en el Mundial? Cuatro goles para México y eliminados en Octavos de Final. Cuando vi esto, me pregunté si era una broma”, afirmó.

Umtiti aprovechó para cuestionar el sentido actual del premio: “Esta ceremonia ha perdido todo su significado; es muy perjudicial para el fútbol, que es un deporte muy de equipo. La gente piensa mucho más en ganar el Balón de Oro que en los premios colectivos”.

El exjugador del Barcelona y de la Selección de Francia concluyó afirmando que hoy en día no existe un jugador que se lo merezca.

Desde la era Messi-Ronaldo, ya ni siquiera miro este trofeo. Ahora no hay necesariamente un gran jugador por encima de los demás”, finalizó.

¿Cuándo se anuncia al ganador del Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el próximo lunes 26 de octubre en Londres, donde se dará a conocer al ganador del máximo galardón individual del futbol mundial.