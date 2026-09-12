Olympiacos cae 1-0 ante OFI Creta y La Hormiga González sigue sin marcar en Liga

Armando “La Hormiga” González sigue buscando ese grito que se le ha negado en la Liga de Grecia. El mexicano volvió a tener minutos con el Olympiacos, mostró algunas pinceladas de lo que puede ofrecer, pero otra vez se marchó con las manos vacías en el torneo doméstico, ahora tras la derrota 0-1 ante el OFI Creta.

El problema para el mexicano no ha sido precisamente la falta de oportunidades. La Hormiga ya sabe lo que es marcar con la camiseta del Olympiacos, pero sus tres goles han llegado en la Copa de Grecia. En la Liga, en cambio, la cuenta continúa en cero y cada partido parece convertirse en una nueva batalla contra esa sequía.

Frente al OFI Creta estuvo 67 minutos sobre el terreno de juego. Tuvo buenas intervenciones, buscó espacios y trató de meterse en el partido, aunque cada vez que encontró una posibilidad le faltó ese último toque para convertir sus intentos en peligro real. El balón simplemente no quiso entrar.

Y el partido terminó castigando al Olympiacos por una vieja regla del futbol: dominar no siempre significa ganar. El conjunto local tuvo el 61 por ciento de la posesión y disparó 16 veces, mientras que el OFI apenas necesitó ser más preciso. Ambos equipos terminaron con dos remates al arco, pero uno de los visitantes terminó en las redes.

Después de que Taxiarchis Fountas había encontrado el gol al minuto cinco, aunque la acción fue invalidada por fuera de lugar, el OFI no necesitó demasiado para mantenerse con vida. Al 66’, Kenan Kodro sacó de la chistera un disparo espectacular que se clavó en el ángulo y dejó sin respuesta al Olympiacos.

La derrota profundiza las dudas de un equipo que estrenó técnico, pero que todavía no encuentra funcionamiento ni resultados. El Olympiacos cayó al quinto puesto, mientras el OFI Creta trepó hasta la tercera posición.

Para La Hormiga, la próxima oportunidad llegará el miércoles ante Jagiellonia Bialystok, en la Europa League. Y en Liga tendrá otra ocasión frente al Levadiakos, último de la tabla. Quizá ahí, ante una nueva puerta, llegue por fin el gol que tanto se le resiste en la liga de Grecia.