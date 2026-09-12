¡Doblete mexicano! Armando León marca dos goles ante Dinamo Zagreb y Osijek es líder en Croacia

Armando León fue protagonista en la victoria del Osijek por 4-2 sobre el Dinamo Zagreb en la Primera División de Croacia. El delantero mexicano marcó un doblete y volvió a demostrar su buen momento goleador en el arranque de la temporada.

León abrió el marcador apenas al minuto 12. El atacante apareció dentro del área chica y conectó un potente remate de cabeza para vencer al arquero Dominik Kotarski y poner el 1-0 para el Osijek.

El mexicano volvió a aparecer antes del descanso. Al minuto 35, una gran jugada colectiva del conjunto local terminó con un pase para León, quien remató dentro del área para conseguir su segundo gol de la noche y ampliar la ventaja a 2-0.

Armando León firma doblete ante Dinamo Zagreb

En el segundo tiempo, el Osijek continuó dominando el encuentro y encontró el tercer gol al minuto 60 por conducto del croata Luka Vrbančić.

El Dinamo Zagreb respondió apenas dos minutos después. Miha Zajc marcó el 3-1 para acercar a los visitantes y mantenerlos con posibilidades de reaccionar.

La tensión aumentó en los últimos minutos. Al 90+2, Smail Prevljak convirtió un tiro penal para colocar el 3-2 y poner al Dinamo Zagreb a un solo gol del empate.

Sin embargo, el Osijek terminó por sentenciar el partido en el tiempo agregado. Al minuto 90+6, Domagoj Bukvić apareció para marcar el cuarto tanto y establecer el 4-2 definitivo.

Osijek toma el liderato en Croacia

Con esta victoria, el Osijek llegó a 15 puntos después de siete partidos disputados y se colocó momentáneamente como líder de la Primera División de Croacia.

Para Armando León, el doblete representa una nueva actuación destacada en el futbol croata y refuerza el protagonismo que ha adquirido durante el inicio de la temporada.

El mexicano fue determinante frente al Dinamo Zagreb y ayudó al Osijek a conseguir tres puntos que lo mantienen en la pelea por la cima del campeonato.