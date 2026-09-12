La parrilla de salida para el GP de España F1 2026, ¿en qué posición arrancará Checo Pérez?

Luego de que Lando Norris ganó la pole position para el Gran Premio de España la mirada está puesta en la carrera en un circuito donde será difícil conseguir adelantamientos, tal como ya quedó demostrado en las carreras sprint de la Fórmula 2 y la Fórmula 3.

¿Cómo es el MadRing?

El MadRing debuta en la Fórmula 1 como un trazado híbrido que combina calles públicas con sectores construidos alrededor de IFEMA y Valdebebas. Con una longitud de 5.414 kilómetros y 22 curvas, los pilotos recorren la pista a 57 vueltas completando una distancia total de 308.399 kilómetros.

Entre sus principales características técnicas y arquitectónicas destacan:

La Monumental: Una peraltada curva semicircular de 550 metros con una pendiente del 24% , diseñada para alojar a 45,000 aficionados.

, diseñada para alojar a 45,000 aficionados. Velocidad máxima: Se estima que los monoplazas alcancen los 340 km/h en las zonas más rápidas.

en las zonas más rápidas. Zonas de Straight Mode: Dos sectores designados para reducir la carga aerodinámica, ubicados en la recta principal y entre las curvas 3 y 4.

Modo de Overtake: Un punto de detección antes de la curva 22 para activar potencia eléctrica extra en la recta de meta.

La parrilla de salida para el GP de España F1 2026

Posición - Piloto - Equipo - Tiempo