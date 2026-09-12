Norris afirma que la de Madrid fue una de sus mejores 'pole positions' de su carrera

El verano mágico de Lando Norris continúa en 2026, a lograr su tercera ‘pole position’ en los últimos cuatro grandes pequeños de Fórmula 1.

Tras perderse la segunda práctica del viernes por un cambio de caja de velocidades, el británico se recuperó para agenciarse el primer lugar de salida para la carrera de este domingo en Madrid, en lo que parecía que sería otra ejecución dominante de Kimi Antonelli en la calificación de este sábado.

Un gran cierre de vuelta le permitió al campeón del mundo derrotar al líder actual del Mundial por once milésimas, afirmando que fue una de sus mejores ejecuciones a una sola vuelta en su trayectoria.

No sé cuánto perdí en la última curva, pero por suerte la meta estaba muy cerca”, declaró tras la sesión. “Fue una vuelta excelente. Mejoré siete décimas y media en mi última vuelta”.

Esa vuelta fue algo que nunca antes había experimentado ni sentido. Sin duda, una de mis mejores, a la altura de Mónaco el año pasado, o quizás de Austin hace unos años”.

Fue buena, sobre todo porque estábamos muy lejos, a medio segundo del ritmo. Ganar todo eso, y más, en una sola vuelta fue algo muy especial”.

Norris ya tiene 19 'pole positions' en la Fórmula 1 Pirelli Motorsport

Norris se sitúa en cuarto lugar en el campeonato de pilotos, a sólo 30 puntos del sublíder Lewis Hamilton; ahora, el piloto de McLaren busca su tercer triunfo en cuatro competencias, un signo de la mejora de parte de la casa de Woking en esta parte media de la temporada.

Por lo pronto, su enfoque inmediato es seguir ejecutando sin errores y tener una buena estrategia para contener la ofensiva de Mercedes y Ferrari.

Tengo que hacer mi tarea esta noche. Estoy en desventaja por el exceso de combustible. No lo he hecho”, indicó.

Necesito usar los datos que tenemos de Oscar (Piastri) y ver qué puedo aprovechar, analizando los videos a bordo y los datos de todos. No es la situación ideal, pero me di la mejor oportunidad y nos prepararemos de la mejor manera posible”.