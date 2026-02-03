Julián Quiñones da asistencia y Al Qadisiya acecha el liderato en Arabia Saudita

La actividad de los legatarios aztecas en el extranjero no descansa y esta vez el protagonismo cayó sobre Julián Quiñones. En el cierre de la Jornada 20 de la Liga de Arabia Saudita, el atacante nacido en Colombia pero naturalizado mexicano volvió a ser determinante para que su escuadra, el Al Qadisiya, consiguiera tres puntos de oro tras vencer por la mínima diferencia al Al Khaalej.

Aunque la 'Pantera' no pudo mover las redes en esta ocasión, su influencia en el campo resultó vital para que su equipo se mantuviera en la parte alta de la clasificación. Con esta victoria de 0-1 como visitantes, el conjunto del mexicano escaló hasta la cuarta posición con 43 unidades, colocándose a solo cuatro puntos del actual líder del campeonato. El sueño del título está más vivo que nunca y la presencia de Quiñones es la principal esperanza de la afición.

Once titular del Al Qadisiyah. Foto de X: @AlqadsiahEN

QUIÑONES ASISTE Y MANTIENE LA LUCHA CON CRISTIANO RONALDO

El partido inició con una postura sumamente defensiva por parte del Al Khaalej, que priorizó el orden en el fondo antes que buscar el arco rival. Esto provocó que el trámite fuera trabado y con pocas emociones en las áreas durante la primera media hora. Sin embargo, la calidad individual de los jugadores del Al Qadisiya rompió el candado al minuto 41.

Julián Quiñones leyó perfectamente un pase filtrado y, con una visión de campo privilegiada, sirvió el balón para que Mateo Retegui quedara solo frente a la portería. El delantero no perdonó y puso el 1-0 que a la postre fue definitivo. A pesar de que Julián cortó su racha de juegos consecutivos anotando, sus números en el futbol árabe son de otra galaxia: suma 56 contribuciones de gol (entre tantos y asistencias) en apenas 53 compromisos.

Actualmente, el exjugador del América se mantiene con 17 anotaciones en la tabla de goleo individual, una cifra que lo tiene empatado en el segundo puesto con nada menos que Cristiano Ronaldo. Cabe destacar que el portugués no vio acción en esta fecha debido a su evidente descontento con la gestión del Al Nassr, lo que abre una ventana de oportunidad para que el mexicano tome ventaja en la lucha por el "Pichichi" árabe si el ‘Bicho’ decide emigrar a la MLS o Europa pronto.

DEFENSA DE HIERRO Y EL CAMINO AL LIDERATO

Para la segunda mitad, el libreto del encuentro cambió ligeramente. El Al Qadisiya intentó ampliar la ventaja para manejar el cierre con tranquilidad, pero el Al Khaalej cerró los espacios y obligó a una batalla de desgaste en el medio campo. No hubo grandes ocasiones de peligro, pero la solidez defensiva del equipo de Quiñones permitió que el marcador no se moviera.

Mateo Retegui celebrando su anotación. Foto de X: @AlqadsiahEN

Este resultado no solo ratifica el gran momento del seleccionado nacional, sino que pone presión directa sobre los punteros de la liga. La regularidad de Julián Quiñones bajo el mando del 'Vasco' Aguirre en la Selección Mexicana también genera expectativa, pues su rendimiento en Oriente Medio justifica plenamente su estatus de figura. El delantero demostró que, cuando no marca, sabe ponerse el traje de servidor para que el equipo gane, consolidándose como uno de los extranjeros más rentables en la historia reciente del club.