¡Freno de mano! Jugadores de la NFL rechazan tajantemente la temporada de 18 partidos

A unos días del final de la temporada 2025-2026 de la NFL con el Super Bowl que enfrentará a Nueva Inglaterra contra Seattle, el sindicato de jugadores (NFLPA) ha lanzado una advertencia clara a la liga y a los dueños de los equipos: no hay interés alguno en expandir la temporada regular, esto a pesar de los rumores de que podría haber un crecimiento en los próximos años.

En semanas pasadas, Robert Kraft, dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, había dicho en una entrevista en radio que existía la idea de instaurar un calendario de 18 semanas de temporada regular, además de una posibilidad de que cada equipo de la NFL jugara al menos una ocasión en el extranjero. A este deseo, los protagonistas del espectáculo aseguran tener "nulo apetito" por someter sus cuerpos a una semana extra de castigo físico.

David White, director ejecutivo interino de la NFLPA, rompió el silencio este martes para zanjar los rumores. Apenas un día después de que el comisionado Roger Goodell admitiera la falta de pláticas formales, White fue contundente al señalar que la salud y la recuperación física son líneas rojas que el gremio no está dispuesto a cruzar sin garantías extraordinarias.

"El juego número 18 no es un tema casual para nosotros, es un asunto muy serio", declaró White. "Tal como están las cosas ahora, los jugadores han sido muy claros: no tienen apetito para ello".

El conflicto de intereses: salud vs. expansión internacional

La liga aumentó el calendario a 17 juegos apenas en 2021. Para llegar a 18, sería necesario reabrir el Contrato Colectivo de Trabajo (CBA), vigente hasta 2030. Roger Goodell ha sugerido que esto podría implicar una segunda semana de descanso (bye week) y rosters más amplios, pero para el sindicato, la conversación debe centrarse en "minimizar riesgos y compensar el valor real" que generan los atletas.

Jugadores como Cooper Kupp, receptor de los Seattle Seahawks —quienes disputarán el Super Bowl este domingo—, reconocen que cualquier cambio requerirá concesiones masivas. "Si el juego 18 está sobre la mesa, habrá que hablar sobre qué lo hace valioso para nosotros. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos", indicando que, por ahora, se ve complicado el cambio en el calendario regular.