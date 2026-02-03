¡Es Chivahermano! Andy Borregales elige al Rebaño previo al Super Bowl LX

Mientras que el Super Bowl es la mayor fiesta deportiva del orgullo de los Estados Unidos, la presencia de latinos ha llevado a un nuevo nivel el Opening Night del Super Bowl LX celebrado en el centro de convenciones de San José, donde el jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Andy Borregales, reveló una conexión que nadie esperaba con la Liga MX, pero especialmente con el equipo de las Chivas de Guadalajara.

Borregales, el pateador novato de los New England Patriots, no solo se prepara para hacer historia como el primer venezolano en disputar el "Súper Domingo", sino que además sus palabras han llegado a México luego de ser cuestionado sobre algunos intereses en el país previo al partido ante Seattle.

Durante la sesión de medios, Borregales mostró su pasión por el balompié. Inicialmente, confesó su lealtad al futbol europeo donde seguro sus palabras no cayeron bien entre los seguidores del Barcelona: "La verdad yo siempre fui muy seguidor del Real Madrid", comentó.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre su conocimiento del futbol mexicano y puesto en la disyuntiva de elegir entre los dos equipos más grandes del país, el pateador fue contundente. Para evitar cualquier conflicto señaló que "en México hay algunos equipos buenos", pero al final se decantó por los colores tapatíos: "Creo que voy a ir con las Chivas", declaró, confirmando su preferencia por el Guadalajara sobre las Águilas del América.

Más allá de los colores, Borregales es consciente de su rol cultural en este evento en torno a un momento político donde los latinos ilegales están siendo expulsados del país con el uso de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mejor conocidos como ICE. El pateador asumió un papel señalando que no juega solo por un país o un equipo.

"Al final del día no solo estoy representando a Venezuela, sino a todos los latinos", sentenció el jugador, quien busca emular a su hermano José Borregales, quien formó parte de los Tampa Bay Buccaneers campeones en 2021.

¿Quién es Andy Borregales?

La llegada de Andy al Super Bowl no es casualidad. Egresado de los Huracanes de la Universidad de Miami, se convirtió en el máximo anotador histórico de la institución con 405 puntos y conectando un gol de campo de 56 yardas.

Fue seleccionado por los Patriots en la sexta ronda del Draft de la NFL de 2025, siendo el único pateador elegido ese año. Su impacto fue inmediato: en su temporada de novato participó en los 17 juegos, logrando 134 puntos y una efectividad del 84.4% (27 de 32 goles de campo), lo que le valió ser incluido en el Equipo Ideal de Novatos por la Asociación de Escritores de Fútbol Americano.

En estos playoffs ha sido una pieza clave para Bill Belichick y compañía. Fue responsable de 10 puntos en el duelo de comodines ante los Chargers y anotó 4 de los 10 puntos totales en la cerrada Final de Conferencia contra los Denver Broncos.