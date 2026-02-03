Arsenal a la Final de Copa: Kai Havertz liquida al Chelsea y los Gunners vuelven a Wembley

El Emirates Stadium fue testigo de una noche sufrida que terminó con el estallido de júbilo de la afición local. El Arsenal selló su boleto a la gran final de la Copa de la Liga tras vencer 1-0 al Chelsea (4-2 global) en un partido de vuelta de Semifinales que se definió hasta el último suspiro. Gracias a la ventaja previa conseguida por Viktor Gyokeres, Ben White y Martin Zubimendi, los dirigidos por Mikel Arteta manejaron los tiempos, aunque el fantasma del empate merodeó el área durante gran parte del encuentro.

Con este resultado, los Gunners regresan a Wembley para disputar el título de este torneo por primera vez desde 2018. El camino no fue sencillo, pues se toparon con un conjunto blue que vendió cara la derrota y que peleó bajo la tormenta hasta que el reloj marcó el final del tiempo añadido.

TENSIÓN EN EL EMIRATES BAJO LA LLUVIA LONDINENSE

El arranque del partido mostró a un Arsenal cauteloso, consciente de que el orden defensivo era la llave para mantener la ventaja global. Durante los primeros 15 minutos, el futbol brilló por su ausencia en las áreas, con ambas escuadras disputando el balón en la mitad del campo sobre un césped empapado. La primera señal de peligro real llegó por parte del Chelsea, cuando Liam Delap intentó un disparo que se fue desviado, recordándole a los locales que la serie seguía abierta.

Kai Havertz disparando ante Alejandro Garnacho. REUTERS

Poco a poco, el equipo de casa despertó. Eberechi Eze encontró a Piero Hincapié en la frontal del área; el ecuatoriano sacó un potente zurdazo que exigió al máximo al portero Robert Sánchez. El rebote le quedó a Gabriel, pero el brasileño no tuvo la calma necesaria y el balón terminó fuera. Antes del descanso, Gabriel Martinelli también acarició la gloria tras un pase largo que controló magistralmente, aunque la zaga rival alcanzó a tapar su remate justo a tiempo. Por su parte, el Chelsea respondió con un disparo con efecto de Enzo Fernández que Kepa mandó al córner con una gran atajada.

EL GOLPE FINAL DE KAI HAVERTZ CONTRA SU EXEQUIPO

La segunda mitad mantuvo la misma tónica de nerviosismo. El técnico del Chelsea mandó toda la carne al asador con los ingresos de Cole Palmer, Estevao y el veloz Alejandro Garnacho. Los Blues apretaron y encerraron al Arsenal por momentos, buscando ese gol que mandara la definición al alargue. Un tiro libre de Palmer que pegó en la barrera y un remate desviado de Wesley Fofana pusieron los pelos de punta a los asistentes en la N5.

Kai Havertz definiendo el gol del Arsenal. REUTERS

Sin embargo, cuando el cuarto árbitro indicó los seis minutos de compensación y el Chelsea atacaba con desesperación, ocurrió la jugada definitiva. En un contragolpe fulminante iniciado por Leandro Trossard, el balón pasó por los pies de Declan Rice, quien habilitó con precisión quirúrgica a Kai Havertz. El alemán, con pasado en Stamford Bridge, no perdonó frente a Sánchez y mandó guardar el esférico al fondo de las redes.

El 1-0 definitivo sentenció la eliminación de los Blues y confirmó que el Arsenal esperará al ganador de la otra Semifinal entre Manchester City y Newcastle. Ahora, el equipo se prepara para volver a la acción de la Premier League contra el Sunderland, pero ya con un lugar asegurado en la gran cita de Wembley en marzo.