El destacado 2026 de Julián Quiñones suma un nuevo reconocimiento internacional. Este miércoles se dieron a conocer de manera oficial los nominados para los Globe Soccer Awards 2026, gala en la que el atacante mexicano competirá en la categoría a Mejor Jugador de Medio Oriente frente a figuras de talla mundial, encabezadas por Cristiano Ronaldo.

La nominación llega para redondear un año sobresaliente en la carrera del futbolista del Al-Qadisiya, quien recientemente consolidó su lugar en la élite al finalizar en la posición número 28 en la votación del Balón de Oro. Ahora, el seleccionado nacional tendrá la oportunidad de coronar su temporada en el futbol árabe disputando el galardón ante algunos de los nombres más pesados de la región.

Para quedarse con el trofeo, Quiñones deberá superar la histórica racha de Cristiano Ronaldo. Desde su arribo a Arabia Saudita para defender los colores del Al-Nassr, el delantero portugués ha dominado por completo esta categoría, llevándose el premio de forma consecutiva en las ediciones de 2023, 2024 y 2025.

Además de la presencia de Quiñones y Ronaldo, la terna de este año reúne a un selecto grupo de futbolistas que brillan en las ligas de la región, destacando la inclusión de jugadores como João Félix, Sadio Mané e Ivan Toney, así como los guardametas Yassine Bounou y Édouard Mendy.

Julián Quiñones suma 3 goles en el inicio de la temporada de la Saudi Pro League. Mexsport

Lista completa de nominados a Mejor Jugador de Medio Oriente (Globe Soccer Awards 2026):

Musab Al-Juwayr

Yassine Bounou

João Félix

Sadio Mané

Édouard Mendy

Rúben Neves

Julián Quiñones

Soufiane Rahimi

Cristiano Ronaldo

Ivan Toney

¿Qué son los Globe Soccer Awards y cómo se eligen a los ganadores?

Fundados en 2010, los Globe Soccer Awards son una ceremonia anual que reconoce la excelencia en la industria del futbol mundial y cuya gala se celebra cada diciembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Organizados en conjunto con el Consejo de Deportes de Dubái y el respaldo de asociaciones europeas de clubes y agentes, estos galardones distinguen no solo a los mejores futbolistas y entrenadores de la rama varonil y femenil, sino también a directivos, presidentes y representantes.

El proceso de selección para definir a los triunfadores se divide en dos rondas principales. En la primera etapa, que se desarrolla del 18 al 30 de noviembre, los aficionados de todo el mundo emiten su voto a través del portal oficial del certamen para filtrar las listas preliminares y definir a los finalistas de cada categoría.

Posteriormente, en la segunda fase, la elección final surge de una combinación entre los votos del público y el veredicto de un jurado oficial conformado por leyendas, entrenadores, directivos y periodistas especializados del futbol internacional. Los resultados definitivos se darán a conocer en vivo durante la gala de premiación programada para el próximo 28 de diciembre.