Ayer, la Selección Mexicana clasificó a las Semifinales de la Concacaf Nations League con lo justo y parece que eso le ha cobrado factura, ya que finalizó el 2026 fuera del Top 10 del ranking FIFA para colocarse en el lugar 13.

Este año ha sido catastrófico para el Tricolor. Comenzó en el lugar 16, su peor registro desde abril de 2025, cuando llegó a ser 17 del ranking.

Antes de disputar la Copa del Mundo 2026, México subió dos lugares y se posicionó como la selección número 14. Después de la justa, el Tri volvió a estar dentro del Top 10, algo que no lograba desde hace cuatro años, cuando en 2022 logró posicionarse en el lugar 9.

México derrotó a Jamaica y eliminó a los 'Reggae Boyz' por gol de visitante. Mexsport

La era de Rafa Márquez no ha comenzado de la mejor manera, en 5 partidos apenas logró una victoria, la de ayer ante Jamaica en Monterrey, y a pesar que eso le ayudó a generar puntos en el ranking, las 3 derrotas y un empate fueron lapidarios para que sea el treceavo lugar.

Y por increíble que parezca, México es la mejor selección de la Concacaf en el ranking FIFA. Estados Unidos, pese a ganar sus últimos 5 partidos, se coloca en el lugar 16, mientras que Canadá está muy por debajo y se coloca en el 25.

El 2026 terminó, afortunadamente, para la Selección Mexicana y en el siguiente año, Rafa tendrá que hacer grandes cambios para el Tricolor si quiere volver a los primeros puestos en el ranking de la FIFA.

Ranking FIFA 2026 actualizado