Julián Araujo es galardonado en Celtic y envía mensaje a Javier Aguirre

A un mes de ser anunciado como nuevo futbolista del Celtic en la Scottish Premiership, Julián Araujo fue titular y brilló por la banda de la derecha, siendo fundamental en la victoria de su equipo y terminando como el mejor jugador del compromiso; aprovecha para enviar un mensaje a Javier Aguirre.

Durante la Jornada 24 de la Scottish Premiership, Julián Araujo recibió la confianza del técnico Martin O'Neill, arrancando el compromiso y mostrando la velocidad que lo caracteriza por la banda de la derecha.

Generando un par de oportunidades al frente para que su equipo pudiera ponerse al frente en el marcador, y terminara con los tres 3 puntos en la bolsa, Julián Araujo no permitió que su sector fuera vulnerado, mostrando seguridad en defensa y alternativas en el ataque.

Completando los 90 minutos, y compartiendo la banda con el surcoreano Hyun-Jun Yang -a quien podría enfrentar en el Mundial 2026- Julián Araujo fue elegido como el jugador del partido, distinción en la que manda un mensaje contundente a Javier Vasco Aguirre.

¿El titular del Tri durante el Mundial 2026?

Luego de un semestre con -prácticamente- nula actividad en el Bournemouth de la Premier League, Julián Araujo veía escasas posibilidades de ser considerado por el Cuerpo Técnico de México de cara al Mundial 2026, sin embargo, el cambio de aires y su llegada al futbol de Escocia representa una última oportunidad de colarse a la lista definitiva.

Con las actuaciones como la presentada ante el Falkirk, Julián Araujo hará voltear a Javier Aguirre y compañía a una de las posiciones en las que existen más dudas para el compromiso del siguiente jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca frente a Sudáfrica, día en el que México inaugurará el Mundial 2026.

Sus principales rivales por el puesto titular en el Tri, son: Jorge Sánchez (Cruz Azul), Israel Reyes (América), Rodrigo Huescas (Lesionado con Copenhague) y hasta Kevin Álvarez (América).

Julián Araujo se mantiene como uno de los posibles laterales por derecha que tiene México de cara al Mundial 2026. Mexsport

BFG