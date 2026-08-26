¡Bronce para México! Lía Cueva sube al podio en el Mundial Juvenil de Clavados 2026

Lía Cueva volvió a subir al podio del Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026 que se realiza en Rijeka, Grecia, al conquistar la medalla de bronce en la plataforma femenina, en actividad del Grupo B (14-15 años).

Lía superó a su hermana Mía en la puntuación final, con 331.35 unidades para llevarse la medalla de bronce, mientras que su gemela totalizó 310.05 para quedar en el séptimo lugar.

China dominó la plataforma de 10 metros individual. Qingcheng Yuan se colgó la presea de oro, mientras que su compatriota Yuehan Jiang la plata.

Lía Cueva realizó una lista de saltos con alto grado de dificultad, como el inverso con dos y media vuelta de 3.1 y el frente con tres y medias vueltas de 3.0.

Con la medalla de bronce de Lía, México llegó a ocho preseas en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026.

Este martes 25 de agosto, Lía y Mía conquistaron la presea de oro en el trampolín de tres metros sincronizados femenino en la categoría de 14-18 años, con una puntuación de 283.02. Las hermanas Cueva son las campeonas panamericanas junior en 2025.

Lía Cueva suma tres preseas, la primera fue de plata en el trampolín de tres metros individual.

Más temprano, Ian Cueva sumó la presea número 7 para México al conquistar la plata en el trampolín de 3 metros individual. El clavadista sumó su segunda medalla en este tipo de competencias.