Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO: Los Merengues se presentan en el Santiago Bernabéu

Primer Tiempo

14' Kubo lo intenta por la izquierda, pero se va muy desviada.

13' Vini ponía una pelota al espacio que Álex Remiro se queda sin complicaciones.

11' Tiro de esquina para la Real Sociedad. Sin problemas la zaga merengue aleja el peligro.

11' Mikel Oyarzabal intenta con un disparo bien tapado por Thibaut Courtois.

10' Primer jugador que es pintado de amarillo. Álvaro Carreras recibe el cartón preventivo.

9' Real Madrid busca construir por la banda de la derecha donde está Arda Güler.

7' Por ahora, Marc Cucurella está en la banca.

3' El Real Madrid tiene duras bajas para el partido ante la Real Sociedad. Militao, Mendy, Tchouaméni, Rodrygo, Raúl Asencio, Endrick y Thiago Pitarch no están disponibles para hoy.

2' Previo al silbatazo inicial se guardó un minuto de silencio.

1' Real Madrid mueve la bola y ya se juegan los primeros 45 minutos en la cancha del Bernabéu.

- El Estadio Bernabéu luce una nueva imagen para el regreso del conjunto merengue.

- Así fue la llegada de la Real Sociedad al Santiago Bernabéu.

- El Real Madrid ya calienta en la cancha del Bernabéu.

- Pellegrino Matarazzo presenta esta alineación inicial.

- Este es el 11 inicial para el primer partido de Mourinho en su regreso a la Casa Blanca.