Sube la tensión: Barcelona vuelve a la carga por Julián Álvarez

El Barcelona no quita el dedo del renglón de fichar a Julián Álvarez. El presidente del equipo, Joan Laporta, reiteró que siguen muy interesados en contratar al delantero argentino y pusieron la “bolita” del lado del Atlético, debido a que la oferta que hicieron sigue en pie y resaltaron la “disposición” del cuadro colchonero.

“Lo cierto es que estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo hacemos con todos los respetos por el Atlético de Madrid, que sepan que, si están con disposición de vender dentro de este período del mercado de verano, que nosotros estaríamos dispuestos a comprar al jugador de conformidad con la oferta que les hemos hecho”, indicó Joan Laporta.

El Barcelona subrayó que comprarían a Julián Álvarez con la oferta que ya hicieron Reuters

Ante el interés que ha tenido el Barcelona por Julián Álvarez, el Atlético de Madrid dejó en claro que no tiene previsto cederlo ni por 100 ni por 200 millones de euros, recalcando la cláusula de recisión de 500 millones.

A esto se suma la postura del técnico Diego Pablo Simeone, quien dejó en claro que cuenta con el futbolista u que su futuro corresponde al club.

“La Araña” ya disputó sus primeros minutos de la temporada el pasado domingo, pero se llevó una tremenda rechifla en el Riyadh Air Metropolitano.

“ENCONTRAR SOLUCIONES”: HANSI FLICK

Por su parte, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, aseguró que tienen un objetivo muy claro con los nuevos fichajes que hicieron y apuntó a que deben de solucionar varias cosas.

“Hemos hecho fichajes muy buenos en este marcado, con un objetivo muy claro. Tengo toda mi confianza en el equipo y deberemos gestionar algunas cosas, encontrar soluciones, pero la calidad que tenemos es enorme y es la que tenemos que usar”, declaró.

Hansi Flick recalcó que Joan Laporta hizo una declaración en la que coinciden Deco y él. La prensa española indicó que en la reunión se mencionó que, en la búsqueda de un delantero centro, sería Julián Álvarez o nadie.