Ayyoub Bouaddi es el nuevo fichaje del Manchester City: “Vamos a dar el 100%”

Ayyoub Bouaddi concretó su fichaje con el Manchester City con un contrato que lo vincula a la entidad del Etihad hasta el año 2031. Después de demostrar en el Mundial 2026 su calidad futbolística con la selección de Marruecos, ahora el centrocampista de 18 años llega al City para unirse a la plantilla de Enzo Maresca.

La plantilla es de primera clase y Enzo es un entrenador de primer nivel. Tengo muchas ganas de jugar en el Etihad Stadium, delante de todos los aficionados”, expresó Bouaddi.

Según información de la BBC, el fichaje del marroquí se concretó en 86 millones de euros, lo que lo convierte en el adolescente más caro de la Premier League, de acuerdo con el medio inglés.

Con tan solo 18 años, ya posee una inteligencia futbolística excepcional, y eso no hará más que mejorar bajo la tutela de Enzo”, declaró Hugo Vaina, director Deportivo del Manchester City.

Su llegada con los sky blues, de acuerdo con el centrocampista, es una escuadra donde “todo está hecho para rendir al máximo” y podrá cumplir su sueño de jugar en la Premier y ganar títulos, éxito del que espera ser parte después del legado que dejó Pep Guardiola durante la última década.

Vamos a dar el 100% para lograr todos nuestros objetivos”, afirmó Bouaddi.

Asimismo, el joven, que portará el número 32 en el dorsal, compartió su entusiasmo por conocer a la afición, ya que forman parte importante del club y del rendimiento de los jugadores.

Ellos son quienes te van a animar, a dar el 100%, a viajar por ti, así que estoy deseando verlos y hacer que se sientan orgullosos también”, dijo Bouaddi.

Trayectoria de Ayyoub Bouaddi

Antes de que se concretara su estancia en el Manchester City, Ayyoub Bouaddi disputó 96 partidos desde el 2023 en el club francés Lille, en donde pudo destacar en la Ligue 1. Además, cuenta con 8 apariciones internacionales con los ‘Leones del Atlas’, con quienes en el Mundial 2026 quedaron eliminados en los cuartos de final.

Por otra parte, previo a que Bouaddi representará al combinado nacional de Marruecos, también representó a la selección de Francia en categorías juveniles y la Sub-21.

Pese a su corta edad, el internacional marroquí se ganó un lugar en uno de los clubes más importantes de Inglaterra con el fin de desenvolverse futbolísticamente en una de las ligas más competitivas a nivel global.