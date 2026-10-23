¿Jugará Memo Ochoa en su homenaje? Las sorpresas que prepara el América en el Estadio Banorte 

El choque ante los Tuzos del Pachuca será el escenario de un homenaje para Guillermo Ochoa. Las Águilas del América prepararan una fiesta este domingo por la noche en el Estadio Banorte.

Aunque la entidad azulcrema presume una serie de sorpresas, entre la afición ha surgido una duda.

¿Jugará Memo Ochoa de nueva cuenta con las Águilas? ¿El homenaje será similar al que recibió Cuauhtémoc Blanco en marzo del 2016?

El Cuau, a manera de reconocimiento por su retiro profesional, fue dado de alta en la Liga MX en la plantilla del América. De esta manera, el emblemático futbolista estaba en regla para disputar un partido oficial, en aquel momento contra Morelia, en el entonces llamado Estadio Azteca.

Jugó 37 minutos en la victoria 4-1 sobre Monarcas. Incluso jugó con el dorsal 100, para enaltecer el año del centenario del club.

¿Custodiará la portería frente a los Tuzos?

Guillermo Ochoa, quien jugó en dos ciclos distintos para las Águilas, no disputará minutos contra el Pachuca, en el cotejo correspondiente a la J-14 del Apertura 2026.

Los honores que verá el exportero y seis veces convocado a Copas del Mundo de la FIFA (jugó cuatro) serán simbólicos, en lo que se espera un copado Estadio Banorte. Actos similares a los que recibió en Los Ángeles, California, en el duelo amistoso ante la Selección de Chile. Para ese homenaje del 6 de octubre también se especulaba con posibles minutos de juego para Memo, pero todo quedó en ovaciones por parte de la tribuna del Memorial Coliseum.

El juego que marcó el retiro de Memo Ochoa fue el de México 3-0 Chequia, el 24 de junio en el Banorte. En el tercer juego de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, entró al minuto 78, en lugar de Raúl Rangel.

De este modo, a Memo Ochoa le tocará ver desde un palco del remodelado Estadio Banorte el América vs Pachuca.

Actualmente la portería del América vio el retorno de Luis Ángel Malagón. El meta causó baja a principios de año, lo que derivó en el duro golpe de perderse el Mundial 2026.

Con su baja, la meta azulcrema ha sido custodiada en la mayor cantidad de juegos por el veterano Rodolfo Cota, seguido del juvenil Fernando Tapia.

Una vez recuperado y listo para la competencia de alta intensidad, Rodolfo Cota dejó su lugar en la titularidad para Malagón. Un acto de caballerosidad que reforzó la unión del vestidor águila, hoy indiscutibles líderes del torneo Apertura 2026 y segundo equipo con menos goles recibidos.

Esto prepara el América

A Memo Ochoa le espera un espectacular presente desde las gradas. Una de las barras de animación de las Águilas presentará un tifo en su honor.

La directiva le tiene preparada una placa y un jersey conmemorativos, los cuales recibirá en compañía de su familia. De igual manera, el club le preparó un emotivo video, con sus mejores atajadas en el América, único club mexicano al que defendió profesionalmente.

Los organizadores del homenaje "Un legado que llevaremos por s13mpre" contemplan en el homenaje sobre la cancha la participación de niños de los diversos "Nidos Águila".

Para la afición americanista, que espera un espectáculo de calidad ante los elevados precios del cotejo, les esperan más activaciones de patrocinadores dentro del Coloso de Santa Úrsula. Sin embargo, la sorpresa que les espera a los primeros 30 mil personas son playeras conmemorativas.

Los organizadores y el propio club han exhortado en los últimos días a la afición en llegar temprano al inmueble; el partido dará comienzo a las 19:05 horas, luego de un cambio de horario notificado por la Liga MX.

De igual manera, se filtró que, en el mediotiempo, la canción "Mi mayor anhelo" de Banda MS cobrará relevancia en el homenaje para Memo Ochoa, quien defendió por última vez la portería americanista el 20 de octubre del 2022, en la semifinal de vuelta en la que Toluca salió airoso con el pase a la final.