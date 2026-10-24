Emilio Escalante, vicepresidente del Atlante, pide disculpas a la afición por la mala temporada

El primer torneo de Atlante en su regreso a la Liga MX ha sido muy complicado para el ‘Potro de Hierro’ y luego de sumar una derrota más en casa, la directiva pide disculpas a la afición.

Emilio Escalante García, vicepresidente del club e hijo del dueño y presidente del Atlante, Emilio Escalante Méndez, mandó un mensaje a través de sus redes sociales a toda la afición azulgrana por el mal momento que atraviesa el equipo, confesando que también le duele bastante ver en estas condiciones al llamado ‘equipo del pueblo’

“Les debemos una disculpa. Sabemos que los resultados no están a la altura de lo que esta afición merece. A nosotros también nos duele ver al Atlante en este momento, y nos toca asumir nuestra responsabilidad y responder con trabajo y hechos.”

“Estamos atravesando una etapa complicada, pero salir adelante está en nuestras manos. Hay mucho por corregir y vamos a hacerlo. Estamos con ustedes, compartimos la misma ilusión y tenemos claro lo que representa este escudo.”

De igual manera el directivo aseguró que dentro del club se está trabajando para poder devolver al Atlante a los puestos de protagonismo en el futbol mexicano y sueña con volver a levantar un título de Liga MX, algo que no sucede desde el 2007.

“Estoy convencido de que este equipo resurgirá, nos volverá a dar alegrías y volveremos a alzar una copa juntos. Nos toca trabajar para que esa confianza se vea en la cancha”

Atlante al borde de la eliminación

Con la reciente derrota en casa ante el Atlético de San Luis, Atlante prácticamente se encuentra al borde de la eliminación.

El ‘Potro de Hierro’ actualmente suma 14 puntos tras 14 jornadas disputadas del Apertura 2026, por lo que solamente le restan 12 unidades más por sumar.

En los últimos años el promedio para entrar a la Liguilla en el octavo lugar es de 25 puntos, por lo que Atlante tendría que ganar todos sus partidos para poder soñar en clasificar a la fiesta grande del futbol mexicano.