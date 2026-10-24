Neymar planea su retiro: “voy a pasar un año sin hacer un carajo, tocándome las pelotas”

La carrera de Neymar siempre estará acompañada por la pregunta de hasta dónde habría llegado si hubiera puesto toda su atención en el futbol. El brasileño eligió un camino propio, lejos de las convenciones, y ahora, a sus 34 años, comienza a pensar en la vida que tendrá cuando llegue el momento de despedirse de las canchas.

Mientras su futuro con el Santos todavía no está definido, el atacante ya tiene una idea de lo que hará después de su retiro. Lejos de imaginar una agenda llena de compromisos o nuevos proyectos profesionales, su primera intención es tomarse un descanso prolongado y disfrutar de la libertad que no siempre tuvo durante su trayectoria.

En una entrevista con Varanda Gourmet, el exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain habló sin filtros sobre sus planes. Su objetivo es pasar un año sin responsabilidades y sin la obligación de cumplir horarios.

“Obviamente, cuando me retire, voy a pasar un año sin hacer un carajo. Tocándome las pelotas”, confesó Neymar.

Neymar atraviesa la última etapa de su carrera. AFP

El futbolista explicó que quiere recuperar el control absoluto de su tiempo, sin tener que responder a las exigencias que implica competir al máximo nivel. “Voy a hacer esto: si hoy tengo ganas de jugar al fútbol, juego al fútbol. Si hoy no tengo ganas de hacer un carajo, no hago nada”, agregó.

Su relación con este deporte también tiene una particularidad. Aunque disfruta estar dentro de la cancha, pasar horas frente al televisor siguiendo partidos no es una actividad que le entusiasme demasiado.

Neymar recordó que, durante sus años en Barcelona y París, algunos de sus compañeros acostumbraban dedicar buena parte de los fines de semana a ver futbol, una dinámica que a él le resultaba insoportable.

“Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde viendo fútbol… ¡No lo soporto!”, comentó.

Mientras todavía busca definir qué le queda por vivir como profesional, Neymar ya visualiza su siguiente etapa: un periodo para descansar, olvidarse de las rutinas y disfrutar de la vida sin las exigencias del futbol de élite. Después de años bajo los reflectores, su primera meta será no tener ninguna obligación.