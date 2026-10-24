Luis Chávez suma cuatro partidos sin ser convocado con Dynamo de Moscú: ¿Qué pasa con el mexicano?

Luego de la pasada Fecha FIFA las alarmas han comenzado a encenderse para la legión mexicana en Europa, esto debido a la poca actividad en cancha que han tenido. Luis Chávez, mediocampista mexicano que milita en el Dynamo de Moscú, cumple cuatro partidos sin ser convocado.

¿Qué pasa con Luis Chávez en Rusia?

La buena noticia del mediocampista mexicano es que su ausencia en las convocatorias del Dynamo de Moscú no se debe a temas deportivos, por lo que puede estar tranquilo de que no está siendo borrando del club. La mala noticia es que no juega debido a una lesión que arrastra hace semanas.

De acuerdo a información proporcionada por el propio club, Luis Chávez presenta molestias musculares que lo han tenido alejado de las canchas las últimas semana.

Chávez presentó estas molestias al regresar a Rusia para reportar con el Dynamo de Moscú luego de representar a la Selección Mexicana en la pasada Fecha FIFA de septiembre-octubre:

Luis Chávez milita con el Dinamo desde el 2023 Mexsport

¿Qué tan grave es la lesión de Luis Chávez?

Hasta el momento se desconoce la gravedad de la lesión de Luis Chávez, ya que el club no emitió ningún reporte médico. En principio el DT del equipo, Sandro Schwarz, declaró que solamente se trataban de pequeñas molestias musculares, pero estas han tomado más tiempo de la cuenta.

Chávez estuvo en duda hasta el último minuto para le encuentro de hoy de Dynamo de Moscú frente al Akron Tolyatti, pero al final sumó su cuarto partido al hilo sin ser convocado.

Dynamo tiene compromiso a mitad de semana vs el Krasnodar en duelo de la Copa de Rusia, partido que podría significar su regreso a la convocatoria.

Luis Chávez y la posibilidad de volver a México

Con este periodo de inactividad en Rusia han vuelto a surgir rumores sobre un posible regreso de Luis Chávez a la Liga MX, pues no es un secreto que clubes del futbol mexicano lo tienen en la mira.

Recientemente la directiva del Club América confesó que Chávez dio el sí para ser el refuerzo bomba de las Águilas este verano, sin embargo, las pretensiones del Dynamo de Moscú fueron muy altas para el club de Coapa y terminaron desistiendo en las negociaciones.

Hasta el momento no hay reportes de que otro club mexicano vaya a intentar ficharlo en el mercado de transferencias invernal.