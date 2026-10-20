Memo Ochoa llama a su despedida, la afición aún no responde

El Club América y Guillermo Ochoa están llamando a la añoranza para invitar a su afición a que asista al duelo del próximo fin de semana donde se enfrentarán a los Tuzos del Pachuca y de paso, harán una despedida a la carrera de Memo. Sin embargo, la afición aún no termina de responder.

Las cuentas oficiales tanto del club como del jugador compartieron contenido para convocar a los aficionados americanista a asistir al juego correspondiente a la Jornada 14 donde el también portero de la Selección Mexicana se despedirá como jugador profesional.

El arquero de clubes como Ajaccio, Málaga y Granada, ya tuvo un duelo de despedida en la pasada Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana. Ingresó de cambio al minuto 77 en el juego ante Chequia, cuando el Tri ya ganaba el duelo 2-0, en sustitución por Raúl Rangel.

Queridos americanistas, quiero invitarlos a compartir conmigo un momento muy especial. Ustedes saben que volver al América significa para mi volver a casa, el lugar donde comenzó todo.

“Será un homenaje con el club que me vio nacer. Pero sobre todo, para agradecerles el cariño y el apoyo de todos estos años, los espero ahí”, mencionó Ochoa mediante una historia de Instagram.

Amplia disponibilidad de boletos en todas las áreas

Sin embargo, al ingresar a la plataforma oficial de venta de boletos del inmueble, prácticamente se pueden encontrar localidades disponibles en todas las áreas del estadio. Los costos van desde los 581 pesos hasta los 4 mil 109 pesos.

En el mismo sitio, también existe la posibilidad de rentar palcos completos del Coloso de Santa Úrsula, que tiene diferentes costos.