El América de Almada tiene el potencial del tricampeón de André Jardine, asegura Kevin Álvarez 

Kevin Álvarez no suelta el hilo del América tres veces ganador de Liga MX. Aunque André Jardine y más elementos ya no están en Coapa, el defensor apuesta por el nivel de la actual plantilla que ahora dirige Guillermo Almada.

"Es un plantel diferente, pero hay mucho potencial como en aquel entonces, siempre con la fe de ser campeones y de replicar lo que hicimos hace unos años", expresó el futbolista tras la práctica.

Incluso la casta de ganador de Almada deja plena confianza en Kevin Álvarez de repetir algún hito azulcrema.

"Este plantel tiene la ilusión de seguir creciendo, hay gente del tricampeonato que quiere seguir haciendo historia".

Almada ostenta entre sus logros como entrenador, un título de Liga Mx con el Pachuca (Apertura 2022), una Concacaf Champions Cup (2024), una Copa Derbi de las Américas (2024) y una Copa Challenger (2024). Además, llevó al Pachuca a la final del Clausura 2022 y a Santos Laguna a la final del Clausura 2021.

Además del liderato en el Torneo Apertura 2026, Kevin Álvarez mira con ilusión la etiqueta de "mejor ofensiva" (32 goles, 11 de ellos de local).

"Estamos trabajando mucho en hacer bien todas las facetas. El estilo de juego es ofensivo, arriesgado, nos gusta, lo hacemos bien y da resultados. Vamos a perfeccionar lo que nos falta que son ajustes defensivos.

"No sabía, obviamente felices por el funcionamiento ofensivo que tenemos, el buen momento de la parte ofensiva. Es lo que nos falta, mejor, equilibrar el funcionamiento ofensivo y defensivo, meter cinco, pero que no nos metan tantos goles, vamos bien, pero se puede mejorar, podríamos estar con menos goles".

Al momento, los goleadores de las Águilas son Henry Martín (7), Miguel Borja (5) y Brian rodríguez (5).

Mientras que, en la defensiva, las Águilas marchan como el segundo equipo con menos goles en contra (16), por detrás de las Chivas del Guadalajara (12).

"La verdad muy contentos por los resultados, pero no satisfechos, hay cosas por mejorar. Venimos haciendo las cosas bien, tratar de seguir la misma línea para despegarnos de todos".

Se une al "No Memo, no party"

El América alista su siguiente duelo en el Apertura 2026 contra los Tuzos del Pachuca. Sin embargo, el americanismo planea para la noche del domingo en el Estadio Banorte un homenaje para el exportero Guillermo Ochoa, emblema de la institución azulcrema.

"Contento por toda la carrera que hizo y por reflejar que podemos nosotros lograr lo que él logró", destacó Kevin Álvarez respecto al homenaje para Memo.

Entre las sorpresas que prepara el América en el Estadio Banorte, habrá regalos como playeras conmemorativas y un emotivo video.

"Espero que disfrute el homenaje, que sepa que siempre va a estar marcado en la historia del club", agregó el lateral americanista.