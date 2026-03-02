De la cuarta división a la gloria: El plan de Ryan Reynolds para salvar a un equipo en Brasil

Ryan Reynolds, el actor que personifica a Deadpool, quiere seguir consolidando su imperio deportivo y ahora apunta a Sudamérica replicando el modelo de éxito que ya logró en el Wrexham FC en Inglaterra, pero ahora en Brasil.

Tras sus exitosas incursiones en el Necaxa de México y La Equidad de Colombia, reportes de Topskills Sports UK indican que el canadiense está en la fase final de negociaciones para adquirir al Santa Cruz, un histórico del futbol brasileño que hoy atraviesa horas bajas en la Serie D, la cuarta división de ese país.

El plan de Reynolds es replicar la fórmula que rescató al Wrexham AFC del olvido. El Santa Cruz, con 110 años de historia y una de las aficiones más fieles de Brasil —capaz de meter 45,000 personas en su estadio pese a estar en categorías inferiores—, representa el lienzo perfecto para el modelo de negocio del actor: una marca con mística, una base de fans apasionada y un potencial de crecimiento comercial masivo a través de la narrativa transmedia.

El "Efecto Wrexham": De 2 millones a un valor de 100 millones de libras

El interés de Reynolds en Brasil no es casualidad; está respaldado por números que han dejado boquiabiertos a los analistas de Wall Street. Cuando Ryan Reynolds y Rob McElhenney adquirieron al Wrexham en 2021, el club galés estaba valorado en apenas 2 millones de libras y pasando una crisis que estuvo a punto de llevarlos a la quiebra.

Hoy, tras dos ascensos consecutivos y una gestión maestra de marketing, el valor de la institución se ha disparado hasta los 100 millones de libras, según datos de Fortune.

Este crecimiento financiero del 155% en ingresos no solo se debe a los resultados en la cancha, sino a la expansión global de la marca. El 51% de los ingresos del Wrexham provienen ahora de fuera del Reino Unido, impulsados principalmente por la serie documental Welcome to Wrexham.

Reynolds ha demostrado que su presencia es un imán para el capital. Al involucrar a figuras del equipo en sus superproducciones, como el cameo del delantero Paul Mullin en Deadpool & Wolverine, el actor ha borrado las fronteras entre Hollywood y el deporte.

En Brasil, la expectativa es total: los aficionados del Santa Cruz ya inundan las redes sociales pidiendo al actor que asuma la propiedad mayoritaria para frenar la caída institucional de un club que en 2017 aún competía en niveles superiores y que hoy sueña con volver a la élite de la mano de "Deadpool".