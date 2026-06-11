Jürgen Klopp y Thomas Müller presumen su visita al Estadio Azteca para el Mundial 2026

El ambiente mundialista está con todo en la capital del país. A unas horas de que ruede el balón en el Mundial 2026, el histórico director técnico Jürgen Klopp encendió las redes al compartir imágenes y videos dentro del Estadio Ciudad de México, mostrando su total emoción por pisar el mítico césped del dos veces mundialista.

Klopp no llegó solo a territorio azteca. El estratega teutón publicó una postal junto al campeón del mundo Thomas Müller y otros integrantes del equipo de una televisora alemana, empresa para la cual ambos fungirán como analistas estelares durante la transmisión del torneo internacional.

Jürgen Klopp se encuentra en el Estadio Ciudad de México junto a Thomas Müller David Olaff

Estrellas internacionales invaden el Coloso de Santa Úrsula

La presencia del exDT de los Reds y del referente del Bayern Múnich confirma el estatus de imán que tiene la inauguración en la Ciudad de México, recinto que reunirá a un sinfín de celebridades del balompié global para presenciar el arranque de la histórica justa de 48 selecciones.

"¡Hola desde el Estadio Azteca!", se leía en las publicaciones que rápidamente sumaron miles de interacciones por parte de los aficionados mexicanos, quienes sueñan con ver al estratega dirigiendo en el continente americano.

Klopp se encuentra disfrutando del Estadio Azteca Jürgen Klopp

El futuro de Klopp tras el micrófono

Aunque por el momento el estratega de 58 años se encuentra disfrutando de un año sabático por decisión propia, su nombre no deja de sonar con fuerza en el Viejo Continente.

En las últimas semanas, diversos reportes en Europa lo han vincularon anteriormente como una de las opciones principales para el banquillo del Real Madrid y otros clubes de la élite europea de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, por las próximas semanas, la única estrategia de Klopp será analizar las acciones del Mundial en suelo norteamericano.