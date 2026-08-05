Juegos Centroamericanos 2026: Catherine Mayran Oliver gana plata en pentatlón moderno

La mexicana Catherine Mayran Oliver consiguió la medalla de plata en el pentatlón moderno individual femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Además de representar una nueva presea para la delegación mexicana, que se mantiene en la cima del medallero centrocaribeño, la competencia marcó un cambio dentro del pentatlón moderno. Santo Domingo 2026 incorporó la carrera de obstáculos en sustitución de la equitación, que tuvo su última aparición dentro de la disciplina en París 2024.

Catherine Mayran Oliver gana plata en pentatlón moderno

Catherine Mayran Oliver subió al segundo lugar del podio después de terminar las diferentes pruebas del pentatlón moderno con un acumulado de 1381 puntos MP.

La mexicana consiguió 327 puntos en la carrera con obstáculos, mientras que en esgrima sumó 236. En la prueba de natación obtuvo otros 262 puntos y cerró su participación con 556 en la carrera láser.

La suma de los cuatro resultados colocó a Oliver en la segunda posición de la clasificación general y le permitió quedarse con la medalla de plata.

El oro fue para la guatemalteca Sofía Cabrera, quien terminó la competencia con 1388 puntos, apenas siete más que la representante mexicana.

El podio lo completó la venezolana Osmaidy Arias, quien acumuló 1315 puntos y se quedó con la medalla de bronce.

La carrera de obstáculos sustituye a la equitación

La competencia de pentatlón moderno en Santo Domingo 2026 también estuvo marcada por la incorporación de la carrera de obstáculos como parte del programa de la disciplina.

Esta prueba sustituyó a la equitación, que tuvo su última aparición dentro del pentatlón moderno en París 2024.

En 2022, la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) confirmó que la carrera de obstáculos sería incorporada como la nueva quinta prueba de la disciplina después de un proceso de revisión del deporte.

Para determinar el cambio se consideraron diferentes aspectos, entre ellos las opiniones de los atletas, cuestiones médicas, televisión, medios de comunicación y oportunidades de marketing.

Finalmente, la carrera de obstáculos fue elegida para sustituir a la equitación. La anterior prueba también había generado dificultades logísticas relacionadas con los caballos, además de polémicas por el trato y las condiciones de los animales durante las competencias.

Con el cambio, la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe incorporó la carrera de obstáculos dentro del programa del pentatlón moderno.

Catherine Mayran Oliver participó así en una de las primeras competencias centrocaribeñas bajo esta modificación y terminó con la medalla de plata después de acumular 1381 puntos MP, solo siete menos que la ganadora Sofía Cabrera.