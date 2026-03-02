Juego de Estrellas MLS vs. Liga MX 2026: Fecha, sede y dónde ver el partido

Una nueva edición entre la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX reavivarán su histórica rivalidad en el MLS All-Star Game 2026, un evento que en esta ocasión se realizará apenas unos días después de la conclusión del Mundial 2026 en Nueva York.

¿Cuándo y dónde es el Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX 2026?

La cita para el duelo entre la Liga MX y la Major League Soccer se realizará el 29 de julio de 2026. El escenario elegido es el Bank of America Stadium, hogar del Charlotte FC, en Carolina del Norte, que recibirá por primera vez este encuentro.

Fecha del partido: Miércoles 29 de julio de 2026.

Horario: 8:00 PM ET / 6:00 PM (Tiempo del Centro de México).

Sede: Bank of America Stadium, Charlotte, NC.

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass).

Como antesala al gran encuentro, el martes 28 de julio se llevará a cabo el MLS All-Star Skills Challenge 2026 en el Truist Field, con el ya conocido reto de habilidades entre las estrellas de ambas ligas.

Historial y resultados anteriores: MLS vs. Liga MX

Este será el quinto capítulo oficial en el que las estrellas de la MLS se miden a los mejores de la Liga MX. Hasta el momento, el dominio pertenece al equipo estadunidense-

Resultados del All-Star Game:

2021: MLS ganó en penales (tras empate 1-1).

2022: MLS ganó 2-1.

2024:

2025: MLS ganó 3-1

En el balance general, la MLS lidera la serie 3-1. Por su parte, el Skills Challenge (Reto de Habilidades) se encuentra en un empate técnico absoluto con 2 victorias por bando.

¿Qué estrellas podríamos ver en la cancha?

Aunque las plantillas se definen mediante votación de los aficionados y elecciones de los técnicos, la MLS llega en su mejor momento histórico. Figuras de la talla de Lionel Messi, Rodrigo de Paul, James Rodríguez, Thomas Müller y Son Heung-min brillan actualmente en el torneo estadunidense por lo que existe una alta posibilidad de verlos en la cancha.