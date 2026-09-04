Bravos de Juárez estrena técnico, pero suma su séptima derrota consecutiva en el Apertura 2026

Los Bravos de Ciudad Juárez iniciaron la etapa de Gustavo Lema en el banquillo con una derrota de 2-0 ante Pachuca, resultado que extendió a siete partidos la racha de derrotas del conjunto fronterizo en el Apertura 2026.

El equipo dirigido por Benjamín Mora encontró los goles en la segunda mitad. Salomón Rondón abrió el marcador al minuto 53 y Alan Bautista sentenció el encuentro en el tiempo agregado, en un partido con pocas ocasiones durante buena parte de su desarrollo.

El resultado impidió que Lema tuviera un debut positivo al frente de los Bravos y cumplera el dicho "equipo que estrena técnico, gana".

Gustavo Lema inicia su gestión con derrota. Samuel Delgado/Mexsport

Pachuca resuelve el partido en la segunda mitad

La primera anotación llegó al minuto 53, cuando Rondón recibió el balón, lo acomodó con el pecho y definió cruzado ante la salida del portero Sebastián Jurado. Pachuca tomó el control del trámite sin establecer una superioridad amplia.

Durante los minutos posteriores, el encuentro mantuvo un ritmo con pocas emociones. Los Tuzos administraron la ventaja y esperaron una oportunidad para ampliar la diferencia, mientras los locales no encontraron el camino para conseguir el empate.

Ya en el tiempo agregado, Adrián Alcaraz protagonizó una jugada dentro del área y cedió el balón para Alan Bautista. El futbolista apareció para definir frente a la portería y establecer el 2-0 definitivo.

Como si algo faltara para Bravos, en las gradas del Olímpico Benito Juárez se escuchó el grito prohibido, aunque no se activó el protocolo establecido para este tipo de situaciones.

Bravos iguala una marca negativa histórica

Con la derrota ante Pachuca, Ciudad Juárez alcanzó siete descalabros consecutivos para igualar la marca que establecieron los Dorados de Sinaloa en el Clausura 2016 como el peor arranque de un torneo en la historia del futbol mexicano.

La racha también había sido alcanzada anteriormente por equipos como el Oro antes de 1950. Para los Bravos, el registro se produce después de un inicio en el que ninguna de las tres etapas en el banquillo ha conseguido sumar siquiera un empate.

Pedro Caixinha comenzó el Apertura 2026, pero dejó el cargo después de la goleada sufrida ante Pumas en la tercera jornada. Salvador Valero asumió como interino durante la Leagues Cup y las siguientes tres fechas de Liga MX.

Bravos no logra salir del fondo de la tabla. Samuel Delgado/Mexsport

Con Valero, los Bravos consiguieron dos victorias en el torneo frente a equipos de la MLS, aunque posteriormente perdieron ante Real Salt Lake. En la Liga MX tampoco pudieron detener la racha y sumaron tres derrotas más.

Ahora, Lema tendrá su siguiente oportunidad para buscar, al menos, el primer punto de su ciclo cuando los Bravos enfrenten a Santos en la próxima jornada. El conjunto lagunero llegará con un punto antes de disputar su partido de la fecha siete.

Pachuca, por su lado, visitará al los Potros de Hierro del Atlante.