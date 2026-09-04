Venus y Serena Williams caen en su regreso al dobles del US Open

Venus y Serena Williams quedaron eliminadas del torneo de dobles femenil del US Open tras perder en tres sets ante la pareja formada por la china Chan Hao-Ching y la australiana Maya Joint, en su regreso a la pista central Arthur Ashe después de cuatro años de ausencia en esta modalidad.

El encuentro se extendió durante tres horas y dos minutos y tuvo como escenario un Arthur Ashe completamente lleno. La afición siguió de cerca el regreso de las hermanas, que han marcado una época en el tenis, aunque la dupla rival terminó por imponerse en un partido definido hasta el super tie break.

El Arthur Ashe lucío repleto para el partido de las hermanas WIlliams. REUTERS

Chan Hao-Ching y Maya Joint avanzan a segunda ronda

Chan Hao-Ching y Maya Joint se llevaron el primer set por 6-3, mientras que Serena y Venus Williams respondieron en el segundo parcial, que terminó 7-6 (8-6) a favor de las estadounidenses.

La reacción de las hermanas elevó la expectativa en las gradas del Arthur Ashe. En el super tie break, la dupla Williams llegó a tener una ventaja de cinco tantos, pero no consiguió mantenerla hasta el final y terminó por perder 10-7.

Con el triunfo, Hao-Ching y Joint aseguraron su lugar en la segunda ronda del US Open. Sus siguientes rivales serán la alemana Tamara Korpatsch y la argentina Nicole Fossa Huergo.

Maya Joint y Chan Hao-ching lograron avanzar a la segunda ronda. REUTERS

Venus y Serena Williams, campeonas en dos ediciones

Las hermanas Williams llegaron a este partido con una historia destacada en el US Open. En conjunto, conquistaron en dos ocasiones el título de dobles femenil del certamen, en las ediciones de 1999 y 2009.

Durante sus 10 participaciones en el torneo de dobles, acumularon 27 victorias y ocho derrotas. Su eliminación de este año se produjo nuevamente en la primera ronda, al igual que en 2022, cuando también quedaron fuera en su debut.

La participación de ambas en el certamen había comenzado con actividad individual para Venus Williams. La estadounidense cayó en la primera ronda ante su compatriota Sofia Kenin en dos sets.

Serena Williams y Carlos Alcaraz en dobles mixtos. REUTERS

Serena, por su parte, también tuvo actividad en otra modalidad de dobles. Junto al español Carlos Alcaraz disputó el torneo de dobles mixto, pero su participación terminó tras perder en dos sets frente a la pareja integrada por la suiza Belinda Bencic y el italiano Flavio Cobolli.

Con la derrota ante Chan Hao-Ching y Maya Joint, las hermanas Williams cerraron su participación conjunta en el dobles de esta edición del US Open, mientras sus vencedoras continuarán su camino en el torneo ante Korpatsch y Fossa Huergo.