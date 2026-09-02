Gustavo Lema, exasistente del Turco Mohamed, es nuevo DT de Bravos de Juárez

Gustavo Lema fue oficializado como nuevo entrenador de los Bravos de Juárez para lo que resta del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El técnico llega a un equipo que ocupa el último lugar de la tabla general, con seis derrotas en seis jornadas, 19 goles recibidos y apenas tres anotados.

La llegada de Lema se produce después de una complicada primera parte del campeonato para el conjunto fronterizo. En la jornada 3, Pumas goleó 5-1 a Bravos en el Estadio Olímpico Benito Juárez, resultado que provocó la salida de Pedro Caixinha del banquillo.

Salvador Valero tomó entonces el puesto como entrenador interino para afrontar los compromisos de la Leagues Cup y posteriormente continuar con la actividad de Liga MX. El equipo comenzó ese torneo con dos victorias y tenía posibilidades de avanzar a la segunda fase.

Sin embargo, una derrota por 3-0 frente a Real Salt Lake terminó con las aspiraciones de FC Juárez en la competencia. El regreso a la liga tampoco permitió al equipo revertir su situación, con tres derrotas consecutivas ante Rayados, América y Toluca.

¿Quién es Gustavo Lema?

Antes de llegar a Ciudad Juárez, Lema tuvo experiencia como entrenador principal en la Liga MX con Pumas y en la primera división de Chile con Audax Italiano. Su etapa al frente del conjunto universitario comenzó en diciembre de 2023, después de la salida de Antonio “Turco” Mohamed.

Durante poco más de un año con Pumas, Lema dirigió 54 partidos. Su llegada al club se produjo después de varios años de trabajo como auxiliar técnico de Mohamed, con quien formó parte de distintos proyectos en el futbol mexicano y sudamericano.

Como asistente, Lema acompañó al técnico argentino en Atlético Mineiro, Rayados, Huracán, Celta de Vigo, América, Tijuana y Veracruz. Esa trayectoria le permitió participar en distintos procesos antes de asumir por primera vez un proyecto como entrenador principal.

Lema ya firmó con FC Juárez. X: @fcjuarezoficial

Lema trabajó con Mohamed en equipos de México y Sudamérica

Durante sus etapas como auxiliar, Lema formó parte de planteles que consiguieron títulos en diferentes competencias. En ese periodo obtuvo tres campeonatos de Liga MX, dos Copas MX, una Copa Sudamericana, una Supercopa de Brasil y un Campeonato Mineiro.

Ahora tendrá la responsabilidad de dirigir a Bravos durante el resto del Apertura 2026, con el equipo ubicado en el fondo de la clasificación y sin puntos después de seis fechas.

La situación deportiva deja al conjunto de Ciudad Juárez con pocas posibilidades de alcanzar la liguilla, por lo que el nuevo entrenador asumirá el cargo en medio de una complicada primera parte del torneo y con la necesidad de cambiar el rumbo del equipo.