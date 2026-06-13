¿Juan Brunetta a Cruz Azul? El argentino fue ofrecido en La Noria

En el futbol mexicano las cosas no paran y a pesar de que ha iniciado la Copa del Mundo 2026, los rumores en el mercado de fichajes están a la orden del día.

Después de que Cruz Azul haya obtenido la décima estrella, no quieren dejar pasar el buen momento que vive el equipo y por ello, ya planean varios refuerzos de cara al Clausura 2026.

Juan Brunetta en un partido con Tigres. Mexsport

A pesar de que hay posiciones que la directiva prioriza en reforzar, ha surgido un jugador que podría cambiar todos los planes en La Máquina: Juan Brunetta.

Brunetta es ofrecido a Cruz Azul

De acuerdo a fuentes, Juan Brunetta ha sido ofrecido a Cruz Azul para este mercado de fichajes. Este mismo ha sido buscando un nuevo reto para el jugador y un mejor contrato económico.

En La Noria, no ven mal el fichaje del jugador de Tigres, ya que en anteriores ocasiones lo han sondeado, sin embargo, en este momento no hay ninguna claridad con su llegada.

La directiva, encabezada por Iván Alonso, de momento no ha enviado ninguna oferta a la Sultana del Norte o al entorno de Brunetta, solo han habido pequeños acercamientos.

Para el Apertura 2026, Cruz Azul busca algunos jugadores en específico, en posiciones que creen se debe de mejorar, aunque la posibilidad de contar con Brunetta, puede añadir un plus a la plantilla.

Juan Brunetta celebra gol anotado antes del minuto de juego en el Clásico Regio del Clausura 2024. (Mexsport).

En Cruz Azul, salidas antes que fichajes

El mercado de transferencias va a estar movido en Cruz Azul, ya que el club, en este momento, prioriza darle salida a algunos jugadores para poder fichar a algunos otros.

Sobre todo por el cupo de extranjeros, ya que los espacios están ocupados y a pesar del deseo de querer a alguien, no podrán inscribirse para el siguiente torneo.

Dentro de las salidas que se rumorean en las últimas semanas se encuentra la de Gonzalo Piovi, Andrés Gudiño y el ‘Toro’ Fernández.

Claramente hay un deseo en La Noria por reforzar al equipo, esto con el fin de conseguir un bicampeonato e iniciar una gran época, sin embargo, debe de haber salidas para empezar a fichar.