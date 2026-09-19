José Rodríguez debuta en Grandes Ligas con los Blue Jays

El oaxaqueño José Ignacio Rodríguez cumplió el sueño de su vida este 18 de septiembre de 2026 al debutar en las Grandes Ligas con el uniforme de los Toronto Blue Jays.

Frente a los Texas Rangers, en el Globe Life Field de Arlington, el ‘Tibu’ lanzó 1.2 entradas impecables: permitió un solo hit, no concedió bases por bolas, no permitió carreras y ponchó a dos bateadores, incluyendo a Jake Burger en su primer enfrentamiento.

José Rodríguez, feliz de haber debutado con los Blue Jays Reuters

Con esa salida se convirtió en el jugador número 158 nacido en México que alcanza la MLB y, lo más importante, en el tercer oaxaqueño en la historia después de Vinicio Castilla y Gerónimo Gil, además de ser el primer pitcher oriundo de Oaxaca en llegar a la Gran Carpa.

El momento tuvo un sabor especial. Rodríguez, quien llegó a Toronto apenas el 1 de septiembre procedente de los Dodgers a cambio del también lanzador Sebastián Rodríguez, había pasado por Buffalo (Triple-A) antes de recibir la llamada.

Aunque Toronto cayó 7-1, el estreno del ‘Tibu’ quedó marcado como un hito para el béisbol mexicano, que esperaba 25 años para ver a uno de los suyos en las Mayores.

¿Quién es José Ignacio Rodríguez?

José Ignacio Rodríguez Álvarez nació el 18 de julio de 2001 en Oaxaca de Juárez. Mide 1.98 metros y pesa alrededor de 90 kilos.

El apodo “Tibu” (abreviatura de Tiburón) viene de su padre, Guillermo “Tiburón” Rodríguez, exjugador y figura del beisbol mexicano.

Firmó con Los Angeles Dodgers en 2019 como agente libre internacional y se formó en la Academia Alfredo Harp Helú. Ascendió por el sistema de ligas menores, destacándose por su recta de casi 97 mph y un cambio de velocidad muy efectivo.

En 2025 sufrió una lesión de ligamento cruzado que lo mantuvo fuera varios meses, pero regresó con fuerza en 2026.

En menores acumula una marca de 31-13, efectividad de 4.01, 342 ponches en 244.2 entradas y 11 salvamentos. En 2024 fue nombrado Pitcher de la Semana en la Midwest League. En Triple-A con Oklahoma City este año registró 3.38 de efectividad en 29.1 entradas antes del canje.