Tres años después, Borussia Dortmund vuelve a ser líder de la Bundesliga

Borussia Dortmund se impuso por 1-0 en su visita al Stuttgart y, con un pleno de 12 puntos en cuatro jornadas, toma en solitario el liderazgo de la Bundesliga gracias al tropiezo del Friburgo.

Por la tarde, el Friburgo, el otro equipo que contaba sus partidos por victorias en esta liga, perdió los primeros puntos, pero rescató al menos un empate contra el Eintracht Frankfurt, que se adelantó dos veces.

Ese resultado permitía al Dortmund colocarse líder en solitario y el equipo aurinegro no desaprovechó la oportunidad.

Los hombres de Niko Kovac cuentan ahora con dos puntos de ventaja sobre el Bayern (10), fácil vencedor ante el Union Berlin (7-0), y sobre el Friburgo.

El único gol del Dortmund fue marcado en el minuto 70 por Maximilian Beier, a centro de Jobe Bellingham.

Último equipo alemán con un recorrido perfecto esta temporada en liga, el Dortmund firma el inicio ideal en la Bundesliga por cuarta vez en su historia, tras las campañas 2001-02, 2013-14 y 2015-16.

La última vez que el BVB se instaló en el sillón de líder de la Bundesliga fue al término de la 33ª y penúltima jornada de la temporada 2022-23, el 21 de mayo de 2023, con una ventaja de dos puntos sobre el Bayern... que no consiguió conservar en casa en la última jornada, cediendo el título de campeón en el minuto 89.

BFG