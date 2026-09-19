¡Al estilo bávaro! Harry Kane lidera los festejos del Bayern Múnich en el Oktoberfest

El Oktoberfest ha comenzado oficialmente en Múnich y el Bayern Múnich no dejó pasar la oportunidad de sumarse con todo a la festividad más grande de Alemania. Fieles a la arraigada tradición de la región de Baviera, el plantel se vistió de gala con los trajes típicos y, por supuesto, no faltaron los monumentales tarros de cerveza para brindar por el gran momento del club.

Sin embargo, los reflectores se los robó por completo su máxima estrella de la delantera: Harry Kane. El atacante inglés fue elegido como el gran protagonista de la jornada para encabezar uno de los rituales más sagrados y significativos de esta histórica celebración.

El 'Ciudadano Kane' abre el barril oficial

A través de un vídeo que ha circulado en redes sociales oficiales del Gigante de Baviera, el delantero de los Tres Leones apareció completamente integrado a la cultura local, vistiendo los tradicionales 'Lederhosen'(pantalones de cuero bávaros).

Kane fue el encargado de realizar el tradicional ritual de apertura del primer barril de cerveza, el acto simbólico que marca el arranque oficial de la fiesta que reúne a millones de personas a nivel mundial. Rodeado de sus compañeros y directivos vestidos de época, el goleador demostró que su puntería y fuerza también funcionan a la perfección fuera de las canchas.

Tradición, unión y cerveza en Múnich

Esta convivencia anual es parte fundamental de la identidad del vestuario del Bayern Múnich. El evento sirve para relajar tensiones dentro del plantel y unir lazos entre los nuevos fichajes y las costumbres más conocidas del territorio bávaro.

Con este brindis de honor encabezado por Harry Kane, el Bayern demuestra que además de destrozar redes en las canchas de Europa, también saben cómo festejar con orgullo las tradiciones de su casa.