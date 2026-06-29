José Canale: El 'verdugo' de Alemania que presume antecedentes en la Liga MX

Paraguay dio la gran campanada en el Mundial 2026 al imponerse a Alemania y eliminarlos en el certamen durante los 16avos de Final. José Canale fue el encargado de anotar el penal definitivo que terminó con las esperanzas teutonas, mismo que cuenta con antecedentes en la Liga MX al portar la playera del Querétaro.

Este lunes 29 de junio, Paraguay escribió una nueva historia en las páginas mundialistas al rememorar lo sucedido 16 años antes, maniatar el ataque de Alemania durante 120 minutos, llegando a la tanda de penales y –tras desaprovechar un par de oportunidades- imponerse en muerte súbita y conseguir su boleto hacia los Octavos de Final.

Durante la tanda de penales, José Canale fue el encargado de tomar el esférico desde los 11 pasos luego de una falla de Jonathan Tah, quien sufrió un gol anulado durante el tiempo regular que significó una tercera eliminación previo a los Octavos de Final.

Perfilándose y engañando completo a Manuel Neuer, José Canale envió el balón al fondo de las redes teutonas y desató un festejo en su país que derivó en día de asueto para el martes 30 de junio.

¿Cuándo jugó José Canale en la Liga MX?

Fue durante el Apertura 2024 y Clausura 2025 cuando el defensor guaraní se enfundó en la playera de los Gallos Blancos del Querétaro, conjunto en el que logró consagrarse como uno de los habituales en el XI titular al sumar prácticamente 2,000 minutos sobre el terreno de juego y 1 gol.

Al culminar su préstamo con el cuadro queretano, el zaguero regresó a Lanús para disputar los torneos locales en Argentina, además de contar con participación tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores, mismos que lo catapultaron a ser convocado por Gustavo Alfaro para el Mundial 2026, mismo en el que Paraguay logró hacer historia y espera rival en los Octavos de Final.

José Canale durante su etapa con Querétaro en la Liga MX. Mexsport

BFG