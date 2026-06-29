Del pase a cuartos en 2010 a eliminar a Alemania en 2026: otro 29 de junio histórico para Paraguay

El 29 de junio volvió a convertirse en una fecha histórica para el futbol guaraní. La Selección Nacional de Paraguay eliminó a Alemania en la tanda de penales de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y consiguió un triunfo inédito al convertirse en la primera selección que derrota al conjunto teutón desde los once pasos en un Mundial. El gran protagonista fue el portero Orlando Gill, figura tanto durante el partido como en la definición.

La victoria no solo significó el pase a la siguiente ronda, sino que también coincidió con una fecha especial para la Albirroja. Un 29 de junio, pero de 2010, Paraguay derrotó a Japón en tanda de penales para clasificar por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo, la mejor actuación del equipo guaraní en la historia del torneo.

El 29 de junio que marcó a Paraguay en Sudáfrica 2010

En la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Paraguay compartió grupo con Italia, vigente campeona del mundo, además de Eslovaquia y Nueva Zelanda.

El equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino terminó como líder de su sector con cinco puntos, producto de los empates frente a Italia y Nueva Zelanda, además de la victoria sobre Eslovaquia.

El 29 de junio disputó el encuentro de octavos de final frente a Japón, selección que llegaba después de conseguir dos victorias y una derrota durante la fase de grupos.

Tras 90 minutos y una prórroga sin goles, el boleto a los cuartos de final se definió desde el punto penal.

Los cinco cobradores paraguayos convirtieron sus disparos, mientras que Yuichi Komano falló el tercer intento de Japón. La serie quedó sentenciada con el cobro de Óscar Cardozo para el 5-3 definitivo, resultado que le dio a Paraguay la primera clasificación a cuartos de final de su historia.

En esa instancia, la Albirroja fue eliminada por España con un gol de David Villa al minuto 83. La selección española terminaría conquistando el título de aquel Mundial.

Paraguay eliminó a Japón en tanda de penales en Sudáfrica 2010. OSVALDO AGUILAR/Mexsport

Dieciséis años después, otra página para la historia

El 29 de junio volvió a quedar marcado en la historia del futbol paraguayo con la eliminación de Alemania en la Copa del Mundo 2026.

Después de igualar durante el tiempo reglamentario y la prórroga, Paraguay se impuso en la tanda de penales con Orlando Gill como la gran figura de la noche.

Orlando Gill fue la figura del partido. REUTERS

El triunfo representa la primera ocasión en que una selección elimina a Alemania en una definición desde los once pasos en una Copa del Mundo, un nuevo registro histórico para la Albirroja.

Con la clasificación asegurada, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro ya espera rival para la siguiente ronda. Su próximo adversario saldrá de la serie entre Francia y Suecia, con el objetivo de seguir ampliando una participación que ya quedó inscrita entre las más importantes en la historia del futbol paraguayo.