¡Fiesta nacional! Presidente de Paraguay decreta feriado por el pase a octavos del Mundial

La Selección Nacional de Paraguay selló su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 al eliminar a Alemania en la tanda de penales con una extraordinaria actuación del portero Orlando Gill.

Tras la clasificación, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que este martes 30 de junio será día feriado nacional para celebrar la victoria de la Albirroja.

“¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!”, escribió el mandatario a través de su cuenta de X.

En agosto de 2025, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó una ley que permite al presidente de la República decretar hasta tres días feriados nacionales al año en situaciones especiales.

Gracias a esa legislación, el 5 de septiembre se declaró feriado nacional en Paraguay tras obtener el boleto para la Copa del Mundo.