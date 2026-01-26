José Altuve no jugará el Clásico Mundial; los Astros priorizan su preparación

El estelar José Altuve no estará con su selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, de acuerdo con reportes surgidos en el entorno de los Astros de Houston, aunque el club no ha hecho un anuncio oficial.

Su ausencia no responde a falta de interés ni a un cambio de postura personal. Al contrario, el veterano dejó claro que su intención era vestir el uniforme vinotinto, pero la organización de Houston optó por frenar esa posibilidad y priorizar su preparación rumbo a la temporada de Grandes Ligas.

Apenas el fin de semana, durante el FanFest del club, Altuve reconoció públicamente que le habría gustado participar en el torneo internacional bajo la dirección de Omar López, actual coach de banca de Houston y manager de la selección venezolana. El plan estaba definido: sería el segunda base titular y el tercer bat en el orden ofensivo, pero la decisión final se inclinó del lado de la cautela.

El antecedente pesa. En el Clásico Mundial del 2023, Altuve sufrió una fractura en el pulgar derecho tras recibir un pelotazo en los cuartos de final ante Estados Unidos. La lesión requirió cirugía y lo dejó fuera de los primeros 43 juegos, un golpe sensible para Houston en el arranque del año.

Aun así, los números recientes respaldan su vigencia. Tras volver a mediados de mayo del 2023, Altuve bateó para .311 con 17 jonrones en apenas 90 juegos. En las dos temporadas siguientes, fue el jugador con más apariciones combinadas en el roster de los Astros, con 153 partidos en el 2024 y 155 en el 2025.

Otro factor clave fue el cierre del 2025. Altuve lidió con problemas en el pie derecho y en noviembre fue sometido a un procedimiento para drenar líquido entre el cuarto y quinto dedo. Aun así, el propio pelotero aseguró sentirse completamente recuperado y cerró la temporada pasada con promedio de .265, 26 cuadrangulares, 80 carreras anotadas y 77 impulsadas.

En el plano defensivo, Houston volvió a experimentar. Aunque inició la campaña anterior como jardinero izquierdo, Altuve terminó repartiendo su tiempo entre la segunda base, el rol de designado y los jardines. La expectativa para el 2026 es clara: un regreso casi total a la intermedia.

A sus 36 años, Altuve no solo protege su salud, también su legado. Con 2 mil 388 hits y cuatro temporadas más bajo contrato, aspira a acercarse a Craig Biggio, máximo referente histórico de la franquicia, quien cerró su carrera con 3 mil 60 imparables.

El escenario tendrá un matiz particular durante la primavera. En el Spring Training, los Astros enfrentarán a Venezuela en un juego de exhibición, previo al arranque del Clásico Mundial, en un cruce simbólico marcado por la ausencia de su máxima figura.

La selección vinotinto estará ubicada en el Grupo D, con sede en Miami, junto a Países Bajos, Israel, Nicaragua y República Dominicana, en un sector exigente que promete alta competencia desde el arranque.