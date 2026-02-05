Jorge Sánchez se despide de Cruz Azul: ‘luchamos juntos por todo’

Jorge Sánchez cerró su fichaje con el PAOK con un contrato hasta el 30 de junio de 2029. El lateral mexicano se despidió de Cruz Azul y subrayó que “lucharon juntos por todo”.

“Me toca despedirme de este club que siempre tendrá un lugar en mi corazón. Desde el primer día me sentí en casa. Luchamos juntos por todo y más, coronándonos con orgullo como campeones de la Concacaf la temporada pasada”, indicó.

Jorge Sánchez agradeció la confianza Mexsport

El seleccionado mexicano regresa a Europa, tras defender las playeras del Ajax (jugó 26 partidos y marcó tres goles) y el Porto (23 partidos y dos asistencias). También dedicó palabras para Nicolás Larcamón.

“Gracias al entrenador, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a todos los que hacen tan especial a Cruz Azul. Gracias al club por la confianza y por permitirme vivir esta etapa tan significativa. Me voy muy feliz y profundamente orgulloso de haber vestido esta camiseta y de todo lo que logramos defendiendo estos colores”, aseguró.

Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento para la afición de Cruz Azul. “Gracias por el amor, el apoyo, la pasión y por acompañarnos siempre. Me llevo muchos recuerdos bonitos de todos ustedes a lo largo de estas temporadas”.

Jorge Sánchez subrayó a la ciudad y el cariño que recibió por parte del club, así como el respeto que siempre recibió hacia él y su familia.

Se estima que el traspaso de Jorge Sánchez fue por más de dos millones de euros.