Suavizan castigo a Gignac tras reclamos al árbitro

El francés André-Pierre Christian Gignac ya conoció el castigo que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol tras ver su primera expulsión en la Liga MX, en su partido 429 como jugador de Tigres.

El delantero sólo fue castigado un partido y se perderá el duelo de este viernes, cuando Tigres reciba a Santos Laguna en actividad de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Gignac reclamó airadamente al árbitro Mexsport

Su expulsión se dio a los seis minutos de tiempo de compensación del partido entre León y Tigres. El francés ya estaba amonestado por reclamar al árbitro al 78’ y en una jugada contra el chileno Rodrigo Echeverría vio la segunda amarilla y la roja.

Después de esa acción, los reclamos de Gignac al árbitro Adonai Escobedo no pararon y el partido se retrasó por varios minutos.

Desde que llegó al futbol mexicano, los árbitros mexicanos habían sido criticados por no expulsar al delantero francés, debido a sus reclamos intensos contra los árbitros.

Tigres se impuso 1-2 para acceder al séptimo puesto general del Clausura 2026 de la Liga MX, con siete puntos.

DÓNDE VER EL TIGRES VS SANTOS LAGUNA, JORNADA 5 DEL CLAUSURA 2026

- Canal 7.

- FOX.

- FOX ONE.