Tom Brady le da la espalda a los Patriots justo antes del Super Bowl

A días del Super Bowl LX, New England Patriots se juega algo más que un campeonato: la posibilidad de convertirse en la franquicia más ganadora en la historia de la NFL.

Sin embargo, en la previa del duelo apareció una voz que muchos esperaban escuchar con entusiasmo y terminó generando incomodidad: la de Tom Brady.

Considerado por consenso como el mejor jugador que ha pisado un emparrillado, Brady levantó siete trofeos Vince Lombardi, seis de ellos con los Patriots, equipo con el que construyó una era dorada de dos décadas y donde su legado está inmortalizado incluso con una estatua en el Gillette Stadium.

Aunque cerró su carrera con un título más con los Tampa Bay Buccaneers, su imagen sigue íntimamente ligada a New England.

Por eso sorprendió que, en una charla con la página oficial de la NFL, el ex quarterback evitó manifestar respaldo hacia los Patriots en el Super Bowl frente a Seattle Seahawks.

“En cuanto a los Patriots, este es un nuevo capítulo en New England, y me alegra que todos hayan recibido con entusiasmo el régimen de Mike Vrabel, a todos los jugadores increíbles que han trabajado tan duro para llevar a su equipo a esta posición. Nosotros lo hicimos durante 20 años. Hubo un pequeño paréntesis, pero los Patriots están de vuelta y es un momento muy emocionante para todos en New England”, señaló.

Aun así, el ex número 12 no fue ajeno al contexto que vive el equipo. Destacó el inicio de una nueva etapa bajo el mando de Mike Vrabel y celebró el trabajo del plantel actual para devolver a los Patriots a la élite. Brady recordó los años de dominio que él mismo protagonizó, reconoció el breve periodo de transición y dejó claro que, desde su mirada, New England vuelve a estar donde pertenece.