Tyler Shough es elegido Novato Ofensivo del Año por la afición de la NFL

La temporada 2025 de New Orleans Saints encontró un rostro inesperado para liderar el proyecto ofensivo, y ese nombre es Tyler Shough . El quarterback fue reconocido este jueves como Pepsi Zero Sugar NFL Rookie of the Year, un galardón decidido por votación de los aficionados, imponiéndose a un grupo de novatos que incluyó a Jaxson Dart , TreVeyon Henderson , Ashton Jeanty , Tetairoa McMillan y Carson Schwesinger .

Más allá del reconocimiento popular, los números respaldan el impacto de Shough en su primer año en la liga. El pasador terminó la temporada con el mejor porcentaje de pases completos entre todos los novatos (67.6), fue segundo en yardas por pase (2,384) y segundo en rating de pasador (91.3), cifras que reflejan una consistencia poco común para un quarterback debutante.

A nivel histórico, su campaña quedó marcada dentro de la organización. Shough estableció récords de novato de la franquicia en yardas por pase, pases de anotación (10) y porcentaje de completos, confirmando que no se trató de una irrupción pasajera, sino de un rendimiento sostenido semana a semana.

Uno de los puntos más altos de su temporada llegó en la Semana 17, cuando firmó una actuación que lo colocó en una lista muy selecta. Shough se convirtió en apenas el segundo quarterback novato en la historia de la NFL en completar 80 por ciento o más de sus envíos, superar las 300 yardas aéreas (333) y registrar un rating de 140 o superior (142.7) en un solo partido, uniéndose a Bo Nix , quien lo logró previamente con Denver.

El cierre del calendario regular terminó de sellar su candidatura. Shough fue nombrado Novato Ofensivo del Mes por su desempeño en diciembre y enero, además de ser incluido en el All-Rookie Team de la PFWA, reconocimientos que reforzaron su presencia en la conversación nacional.

El propio quarterback reconoció el carácter colectivo del premio. “Estoy verdaderamente honrado y agradecido”, expresó Shough. “Desde que llegué como novato, mi objetivo fue ayudar al equipo en lo que hiciera falta. Este premio es reflejo del trabajo de mis compañeros, entrenadores y del apoyo increíble de nuestra afición en Nueva Orleans”.

Ahora, Shough también figura entre los nominados al AP Offensive Rookie of the Year, cuyo ganador se dará a conocer esta noche durante los NFL Honors en San Francisco, en un cierre de temporada que puede confirmar lo que ya es una realidad: los Saints han encontrado a su nuevo líder ofensivo.