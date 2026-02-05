Piratas apuestan por José Urquidy para fortalecer su rotación

Los Piratas de Pittsburgh añadieron experiencia comprobada en octubre a su cuerpo de lanzadores al llegar a un acuerdo con el derecho mexicano José Urquidy, según reportó MLB.com. El club no ha hecho oficial el movimiento, pero la operación responde a una necesidad clara: sumar un brazo confiable a una rotación que combina talento joven con aspiraciones inmediatas..

Pittsburgh había explorado el mercado en busca de otro abridor, incluido el zurdo dominicano Framber Valdez, quien finalmente firmó con Detroit. Aunque Urquidy no llega con el mismo cartel mediático, sí aporta un perfil distinto: historial de postemporada, títulos y capacidad para lanzar bajo presión.

El lanzador de 30 años tuvo apenas dos apariciones con los Tigres de Detroit la temporada pasada, un paso breve marcado por problemas físicos. Sin embargo, su mejor versión se vio con los Astros de Houston , donde entre 2019 y 2022 registró efectividad de 3.74 en 60 aperturas, con 281 ponches, y fue parte de la rotación campeona de la Serie Mundial 2022.

En postemporada, Urquidy suma 15 apariciones, ocho como abridor, con efectividad de 4.08. Más allá de los números, su valor radica en la experiencia acumulada en escenarios de alta exigencia, algo poco común dentro de una rotación joven como la de los Piratas.

El cuerpo de abridores de Pittsburgh está encabezado por el ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes , y complementado por brazos emergentes como Bubba Chandler y Jared Jones . En ese contexto, Urquidy aparece como una pieza de equilibrio, capaz de absorber entradas, ordenar la rotación y guiar a los más jóvenes.

Originario de Mazatlán, Sinaloa, el derecho es además el lanzador nacido en México con más victorias en la historia de la Serie Mundial, con tres triunfos, un dato que subraya su peso históricomás allá de una temporada reciente irregular.

Para José Urquidy, la llegada a Pittsburgh representa una segunda oportunidad. Para los Piratas, es una apuesta medida, con bajo riesgo y potencial de alto retorno, en un año donde el club busca dar un paso adelante dentro de la Liga Nacional.