¿Por qué el Sevilla rechazó a Sergio Ramos? La dura razón por la que no regresará

El mercado de fichajes siempre regala historias de regresos románticos, pero en esta ocasión, el frío análisis financiero se impuso al sentimiento. Tras concluir su etapa en el futbol mexicano con los Rayados de Monterrey, el nombre de Sergio Ramos volvió a orbitar el entorno del Sevilla. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad de oro para que el veterano central cerrara su carrera en casa, recibió un "no" rotundo por parte de la directiva andaluza.

Sergio Ramos en el Ramón Sánchez Pizjuan. REUTERS

La expectativa creció ante la posibilidad de ver al legendario defensor español vestir nuevamente la camiseta blanquirroja. No obstante, Antonio Cordón, director deportivo del club sevillano, aprovechó la presentación del atacante Neal Maupay para disipar cualquier duda. El directivo fue tajante al explicar que la planificación deportiva y, sobre todo, la economía del club, impiden que Ramos se sume a la plantilla para lo que resta de la temporada, dejando al campeón del mundo en una posición de incertidumbre sobre su futuro profesional.

EL ARGUMENTO ECONÓMICO: "COMO IR A COMPRAR UN COCHE SIN DINERO"

La razón principal del rechazo no tuvo que ver con la calidad del jugador, sino con las arcas vacías de la institución. Cordón no utilizó rodeos y confesó que el presupuesto para fichajes llegó a su límite tras la última contratación ofensiva. "No hay dinero, nos lo hemos gastado todo", sentenció el directivo. A pesar de que el Sevilla cuenta con una ficha libre en su plantilla, la masa salarial y la falta de flujo de efectivo impiden que puedan registrar a un futbolista del perfil y los honorarios que representa el exjugador de Rayados.

El director deportivo comparó la situación con una metáfora bastante clara: intentar fichar al defensa en este momento sería como ir a una agencia a comprar un vehículo sin llevar un solo euro en la cartera. Al no existir la "posibilidad material" de costear su registro ante LaLiga, el club ni siquiera se planteó evaluar la propuesta. El Sevilla priorizó reforzar la delantera y, una vez cumplido ese objetivo, el candado financiero se cerró definitivamente para cualquier otra posición, incluyendo la zaga central.

UNA POSICIÓN QUE NO ERA PRIORIDAD PARA EL SEVILLA

Además del tema monetario, existe un factor táctico que dejó fuera a la leyenda. Según las palabras de Cordón, el equipo nunca tuvo en mente incorporar a un central durante este periodo de transferencias. El enfoque de la dirección deportiva se mantuvo fijo en encontrar un goleador, y una vez que aseguraron a Maupay, dieron por cerrada la búsqueda de refuerzos externos. El nombre de Sergio Ramos ni siquiera figuró en las listas de prioridades que manejó el cuerpo técnico y la secretaría técnica durante las últimas semanas.

Sergio Ramos llorando en el Sevilla. REUTERS

Incluso, el directivo mencionó que no existió un contacto directo por parte del jugador hacia su persona. Aunque el entorno del futbolista dejó ver el interés de Ramos por tener un segundo regreso al equipo de sus amores tras su aventura en el futbol de México, la realidad administrativa del Sevilla dictó una sentencia distinta. Por ahora, el central deberá buscar nuevos horizontes lejos del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que la afición sevillista deberá conformarse con el recuerdo de su etapa anterior, pues la economía de los de Nervión no permitió un último baile en casa.