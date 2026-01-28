Jorge Ruvalcaba rumbo a la MLS; en Pumas aplauden su salida

El futuro de Jorge Ruvalcaba está a punto de dar un giro: saldría de los Pumas para enrolarse al New York Red Bull de la MLS. La operación sería en calidad de compra y en un monto estimado de 6 millones de dólares.

La transacción ya tiene eco al interior de los Pumas. El panameño Adalberto Carrasquilla confirmó el interés por su compañero, a quien lo consideró importante para el club y que tiene proyección para jugar en la Selección Mexicana.

Destacan lo enfocado que es Jorge Ruvalcaba Mexsport

“Sabemos que Ruvalcaba es un jugador importante dentro del club, un jugador con proyección para estar en la selección. Si se va, creo que el grupo estaría muy contento, porque los jugadores siguen creciendo aquí y creo que esa es la ilusión de cualquier chico. Ruvalcaba es un jugador enfocado, que va día a día, y siempre le vamos a desear lo mejor”, indicó Carrasquilla en conferencia de prensa.

Por el momento, Jorge Ruvalcaba entrenó con el equipo con miras para el duelo de este viernes contra Santos Laguna, correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Por otro lado, en Pumas se cocina la llegada de Uriel Antuna ante la salida de Jorge Ruvalcaba, futbolista de 24 años.

El originario de Los Ángeles fue detectado por Andrés Lillini en California, donde se formó, y lo trajo a Pumas, equipo al que llegó en 2021.

Después de que el mediocampista jugó en la categoría Sub-20 durante el torneo Grita México Apertura 2021, se integró al primer equipo. Debutó con los Pumas el 10 de enero de 2022 y anotó con apenas 47 segundos sobre el terreno de juego.

Después de disputar 25 partidos oficiales en 2022, se ganó la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-21.

En el actual Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Jorge Ruvalcaba ha disputado tres partidos, dos de ellos como titular, para sumar 175 minutos en la cancha.