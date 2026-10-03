¡No perdonan! ‘Tala’ Rangel es abucheado por afición mexicana tras errores vs Estados Unidos

En la Copa del Mundo fue de los más queridos, pero la mala noche de ‘Tala’ Rangel le pasó factura y la afición mexicana se puso en su contra en manera de protesta por la derrota ante Estados Unidos en Arizona.

Los errores cometidos vs Estados Unidos no pasaron desapercibidos y Raúl ‘Tala’ Rangel fue abucheado por todo el estadio, tanto por la afición de las barras y las estrellas, pero aún más por la afición mexicana.

Al minuto 27’ un mal rechace de Rangel le regaló el balón a Julian Hall para el 1-0 y un error en la salida dejó solo a Cavan Sullivan para el 2-0. El arquero del Club Deportivo Guadalajara tuvo su peor noche defendiendo la portería del Tri.

'Tala' Rangel comete error en el México vs Estados Unidos MEXSPORT

Tras los dos errores, la afición mexicana se volteó por completo y cada que Rangel tocaba el balón o tenía una intervención, todo el estadio abucheaba al portero del Tri.

Grito homofóbico se hace presente

Inclusive, de igual manera tras los errores cometidos, cada que ‘Tala’ Rangel tenía un despeje de puerta se escucha con fuerza el grito homofóbico en su contra.

Es importante señalar que no se realizó el protocolo en contra del grito y pese a que se presentó por lo menos tres veces, el juego jamás se detuvo.

Santi Giménez también se va abucheado

Al otro jugador que la afición no le perdonó el mal partido fue a Santiago Giménez, quien arrancó como titular y tras salir de cambio al 72’, fue abucheado por la afición del Tri. ‘Hormiga’ González que entro en su lugar fue ovacionado.

Giménez tuvo dos fallas garrafales en el primer tiempo que pudieron cambiar la historia del encuentro, pero una vez más falló solo frente al arco y su sequía con la camiseta verde sigue creciendo.