Jonathan Aranda se enciende rumbo al Openning Day con su primer jonrón de pretemporada

El tijuanense Jonathan Aranda comienza a encender motores rumbo a la temporada 2026, al conectar su primer jonrón de la pretemporada en la victoria de los Rays de Tampa Bay 3-2 sobre los Mellizos de Minnesota, en un juego donde también aportó con dos imparables y mostró señales claras de que está listo para volver a ser protagonista.

El mexicano se encuentra en un momento clave, buscando confirmar que su explosiva temporada 2025 no fue casualidad, luego de batear para .316 con 59 carreras producidas y 14 cuadrangulares en 106 juegos, números que lo llevaron a su primer Juego de Estrellas. Sin embargo, aquella campaña se vio frenada abruptamente por una lesión tras un choque en primera base a finales de julio, que lo dejó fuera de acción cerca de dos meses.

En el encuentro ante Minnesota, Aranda tuvo un inicio discreto, con un elevado al jardín central en su primer turno durante la primera entrada, pero rápidamente ajustó. En la tercera entrada, castigó el pitcheo rival con un jonrón solitario que abrió la pizarra y marcó su primer vuelacercas del Spring Training, un batazo que reflejó su capacidad de impacto con el bat.

El tijuanense no se detuvo ahí. En la sexta entrada volvió a hacerse presente, ahora con un doblete, para firmar una actuación de dos hits en tres turnos, elevando su promedio a un sólido .333 en la pretemporada, un indicio alentador a pocos días del inicio de la campaña.

Aunque se trata de su primer cuadrangular del año con Tampa Bay, Aranda ya había mostrado su poder recientemente en el Clásico Mundial de Beisbol, donde conectó un batazo clave ante Gran Bretaña. De hecho, fue uno de los pocos elementos consistentes en la ofensiva mexicana, al registrar cinco imparables en 14 turnos (.357), además de producir cuatro carreras, consolidándose como uno de los bates más confiables del lineup.

A los Rays de Tampa Bay y a Aranda les restan tres juegos más de preparación antes de arrancar la temporada regular el próximo jueves. El inicio de campaña será completamente en la carretera, con series ante los Cardenales de San Luis, los Cerveceros de Milwaukee y los Mellizos de Minnesota, antes de regresar a casa para enfrentar a los Cubs de Chicago.

Ese regreso marcará también el retorno al Tropicana Field, un escenario al que no pudieron volver la temporada pasada tras los daños provocados por un huracán, y donde buscarán iniciar una nueva etapa con un roster en el que Aranda apunta a consolidarse como pieza clave desde el arranque.